Власть готовит фальсификации на выборах в Киеве – кандидат в депутаты

Власть готовит фундамент для фальсификации выборов в Киеве, заявляет независимый кандидат в народные депутаты Татьяна Чернышук, баллотирующаяся по столичному мажоритарному округу № 218. Об этом она сообщила в интервью журналистам.

По словам Чернышук, в Окружной избирательной комиссии № 218 округа из 18 ее членов минимум 8 мест занимают люди, так или иначе связанные с кандидатом Львом Парцхаладзе.

«Среди членов комиссии присутствует Михаил Рюмшин - родной брат главы Святошинского района Киева Сергея Рюмшина, который активно принимает участие в мероприятиях организации «Наш Святошинский», главой которой является кандидат Лев Парцхаладзе. – заявила Чернышук. – Кроме того, в состав комиссии входят сотрудники Конфедерации строителей Украины, которую возглавляет Парцхаладзе, а также родной брат его доверенного лица Ю. А. Питы и другие. Все это свидетельствует о том, что готовится фундамент для фальсификаций на выборах в интересах одного кандидата. Очевидно, что без поддержки властей сделать это было бы невозможно. Такой результат формирования комиссии не оставляет сомнений, кто является на этом округе реальным кандидатом от власти».

Напомним, что ранее представители Объединенной оппозиции и ВО «Свобода» во Львове заявили о том, что «регионалы» вместе с созданием Окружных избирательных комиссий начали фальсификацию парламентских выборов, и продемонстрировали на пресс-конференции 29 августа «инструкции», якобы рассылаемые в ОИК Партией Регионов.