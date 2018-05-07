Вехи недели. Бесполезный парламент, пошатнувшаяся гривна, бесподобный Ющенко

Вслед за школьниками и студентами, начавшими учебный год, на работу вернулись парламентарии. Справедливости ради отметим, что многие из них в этом году были вынуждены довольствоваться урезанным отпуском, поскольку стремятся продолжить карьеру народного депутата и после выборов в Верховную Раду. Возможно, именно по причине всеобщей занятости депутатского корпуса предвыборными заботами открытие последней в шестом созыве парламентской сессии произошло в рабочем режиме, а сами законодатели работали ни шатко, ни валко.

Даже заявления с трибуны Верховной Рады звучали преимущественно формальные. Арсений Яценюк, например, констатировал смерть парламентаризма, отправив своих соратников по объединенной оппозиции на места – агитировать за будущую победу. Спикер Литвин подобное поведение коллег назвал диким. Оппонент Яценюка, лидер «регионалов» Александр Ефремов, дал понять, что Верховная Рада будет работать достаточно стабильно. Правда, способность уходящего созыва принять бюджет-2013, к чему ее призвал Николай Азаров, выглядит весьма сомнительной: «волшебная рука» Михаила Чечетова с каждым днем избирательной кампании теряет свою эффективность.

Власти хорошо было бы показать свой потенциал, триумфально принять непростые законы и кодексы, заодно порадовав мажоритарщиков (не только сына премьера) финансовыми вливаниями на округах, но ресурсов для этого заметно не хватает. Тут еще и гривна пошатнулась раньше времени, заставив чиновников, в частности, вице-премьера Сергея Тигипко, лепетать о связи курса национальной валюты с забастовкой «Люфтганзы». Премьер Азаров призвал Национальный банк поставить на место финансовых спекулянтов, которые последних 2,5 года не проявлялись. Судя по всему, ни представители власти, ни оппозиционеры не готовы и не собираются вести со своими избирателями диалог на равных, доверительный и откровенный. Причины такого пренебрежения согражданами разные, результат один – те, кто мнит себя политической элитой, все дальше отдаляется от собственных избирателей.

Николай Азаров заверяет, что кризис Украине не угрожает, и правительство будет уделять повышенное внимание развитию внутреннего рынка, но опасается даже думать о том, что случится, если утечка информации о возможном ухудшении российско-украинских отношений в части экономики воплотится в жизнь. Нашу страну ожидает крайне непростая концовка високосного года, и пока нет оснований говорить, что она к ней готова.

Виктор Янукович во время Всемирного газетного конгресса в Киеве имел возможность не только выступить перед журналистской элитой со всего мира, но и убедиться о наличии в стране представителей четвертой власти, которым не по душе его политический курс. Обмен монологами прошел успешно. Самого Виктора Федоровича вполне устраивают инициированные им реформы, в большинстве своем забуксовавшие на старте. Президенту срочно нужна некая молниеносная и эффектная победа, но пока даже не просматривается сфера деятельности, в которой он мог бы ее достичь. Не называть же такой победой молниеносное возвращение Высшим административным судом Арсению Яценюку его иска против Януковича с обвинениями в узурпации власти.

Юлия Тимошенко, появление которой в информационном пространстве не радует поклонников постоянством, считает необходимым признать парламентские выборы нелегитимными уже на этом этапе. Инициатива, мягко говоря, не нова, не вызывающая энтузиазма у формальных сторонников Тимошенко, поэтому пока не будет реализована. Европарламент, к примеру, собирается прислать в качестве наблюдателей 15 человек, а его президент Мартин Шульц подчеркнул, что рассчитывает на справедливые и честные выборы в Украине. В аналогичной тональности высказался и президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Не обошел своим вниманием Тимошенко и генеральный прокурор Виктор Пшонка. Президентский кум (казалось, это словосочетание не звучало со времен пребывания Ющенко на политическом Олимпе страны) подчеркнул, что экс-премьеру придется ответить на вопросы следствия об убийстве Евгения Щербаня. Очевидно, что Юлии Владимировне нет смысла рассчитывать на скорый выход на свободу.

Ее давний заклятый друг Виктор Ющенко полагает, что представители оппозиции молятся о том, чтобы Юлия Тимошенко оставалась за решеткой. Сдается, Виктор Андреевич при всем своем оскорбленном самолюбии недалек от истины. Сам бывший президент дал понять, что готов скорее проиграть с «Нашей Украиной», чем побеждать в рядах объединенной оппозиции, привычно заклеймил своего тезку Медведчука, и даже заявил, что не прочь поработать премьером. На Банковой от такого потока заявлений, наверное, опешили, и попросят Ющенко отделить зерна от плевел путем корректирования его позиции.

Евгений Магда