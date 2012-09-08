В День украинского кино в Киеве состоялась акция "Смотри украинское!"

Возле кинотеатров и торговых центров в Святошинском и Оболонском районах столицы активисты вручали киевлянам лицензионные компакт-диски с культовыми украинскими фильмами «Каменный крест», «Белая птица с черной отметиной», «В бой идут одни старики», мультфильмом «Энеида» и другими произведениями отечественного кинематографа.

«Украинский кинематограф прошел длинный и непростой путь, - говорится в приветствии Александра Третьякова по случаю Дня украинского кино. – Его более чем столетняя история – это история борьбы и преодоления препятствий. Впрочем, даже в тяжелые времена наши люди искусства находили в себе силы, чтоб удивить мир величием своего вдохновения и таланта. Ленты Александра Довженко, Леонида Быкова, Ивана Миколайчука, Сергея Параджанова, Юрия Ильенко и многих других навсегда вошли в сокровищницу украинского и мирового искусства».

Комментируя цель акции «Смотри украинское!», Александр Третьяков высказал убеждение, что у национального кинематографа большое будущее.

«Сегодня украинское кино переживает не лучшие времена. Но я убежден, что у него есть большое будущее. И уже скоро мы будем гордиться украинскими фильмами ХХІ века, как сегодня гордимся нашей киноклассикой», заявил оппозиционный депутат.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.