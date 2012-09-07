СМИ: Кандидаты в депутаты потратят на политтехнологов 250 млн. долларов
На нынешних парламентских выборах общие расходы кандидатов в народные депутаты Украины от партий и в мажоритарных округах, по оценкам экспертов, составят 2,5 млрд долларов, десятую часть из которых заплатят политическим консультантам.
Об этом пишет журнал «Корреспондент», по оценкам опрошенных изданием экспертов, самым щедрым покупателем услуг политтехнологов стала Партия регионов. Практически на одном уровне с ней и «Украина - Вперед!» Натальи Королевской.
Издание отмечает, что обе политсилы сотрудничают с самыми дорогими профессионалами, преимущественно, россиянами. По данным источников издания, ПР в вопросах внутренней политики консультируют россиянин Игорь Шувалов и директор Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Левенец.
При этом, внешнеполитическим сопровождением деятельности «регионалов» с 2004 года занимается Пол Манафорт, консультировавший в свое время Президентов США Джорджа Буша и Рональда Рейгана. По данным газеты The Wall Street Journal, консалтинговая кампания Davis, Manafort and Freedman, совладельцем которой является П.Манафорт, в 2008 году ежемесячно получала от ПР 35 тыс. долларов.
«Украина - Вперед!», как утверждают эксперты, сотрудничает с россиянами Николаем Гастелло и Николаем Дорониным, которые ранее, на президентских выборах, работали над имиджем кандидата Сергея Тигипко, занявшего в итоге третье место. По данным источников журнала, Н.Королевская лично захотела нанять этих людей, чтобы повторить стратегию С.Тигипко, основанную на идее новых лиц в политике.
В то же время, Объединенная оппозиция работает с отечественными кадрами, прежде всего, с Олегом Медведевым, давним соратником и консультантом лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. При этом сам О.Медведев отметил, что роль политтехнологов в оппозиции сводится лишь к экспертному консультированию. В результате эксперты уверяют, что расходы оппозиции на политический консалтинг невысоки.