СМИ: Кандидаты в депутаты потратят на политтехнологов 250 млн. долларов

Об этом пишет журнал «Корреспондент», по оценкам опрошенных изданием экспертов, самым щедрым покупателем услуг политтехнологов стала Партия регионов. Практически на одном уровне с ней и «Украина - Вперед!» Натальи Королевской.

Издание отмечает, что обе политсилы сотрудничают с самыми дорогими профессионалами, преимущественно, россиянами. По данным источников издания, ПР в вопросах внутренней политики консультируют россиянин Игорь Шувалов и директор Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины Юрий Левенец.

При этом, внешнеполитическим сопровождением деятельности «регионалов» с 2004 года занимается Пол Манафорт, консультировавший в свое время Президентов США Джорджа Буша и Рональда Рейгана. По данным газеты The Wall Street Journal, консалтинговая кампания Davis, Manafort and Freedman, совладельцем которой является П.Манафорт, в 2008 году ежемесячно получала от ПР 35 тыс. долларов.

«Украина - Вперед!», как утверждают эксперты, сотрудничает с россиянами Николаем Гастелло и Николаем Дорониным, которые ранее, на президентских выборах, работали над имиджем кандидата Сергея Тигипко, занявшего в итоге третье место. По данным источников журнала, Н.Королевская лично захотела нанять этих людей, чтобы повторить стратегию С.Тигипко, основанную на идее новых лиц в политике.

В то же время, Объединенная оппозиция работает с отечественными кадрами, прежде всего, с Олегом Медведевым, давним соратником и консультантом лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. При этом сам О.Медведев отметил, что роль политтехнологов в оппозиции сводится лишь к экспертному консультированию. В результате эксперты уверяют, что расходы оппозиции на политический консалтинг невысоки.