Блеск и нищета кандидатских деклараций

В Украине даже миллиардеры не гнушаются политики. Кандидат Сергей Буряк задекларировал за прошлый год более миллиарда гривен дохода. В частности, у него ценных бумаг на 986 миллионов 789 тысяч 221 гривен, а средств на банковских счетах – 6 миллионов 399 тысяч 739 гривен. При этом, банкир весьма демократичен и патриотичен: ему чужды «феррари» и «мерседесы», зато он является владельцем трех советских автомобилей – «Победы» М20 1952 года выпуска, ГАЗ 13 1965 года и ЗИЛ 114 1972 года.

За место в парламенте борются и миллионеры. Например, бывший соратник Виктора Ющенко Давид Жвания (избирательный округ №140, Беляевка, Одесской области). Общий доход политика в 2011 году превысил 42 миллиона. Также в распоряжении кандидата 8 миллионов гривен в ценных бумагах и пять авто, среди которых – сверхдорогой английский «Бентли».

Миллионер есть и в списке партии «Украина – Вперед!». Это номер 19 – Наталья Игнатченко – председатель наблюдательного совета «Диапазон Максимум Банк». В ее декларации указано, что за прошлый год доходы составили свыше 36 млн грн. Правда, из них зарплата – лишь 16 тысяч.

Интересная декларация и у кандидата в депутаты (округ №215, город Киев) Галины Гереги. У секретаря Киевсовета 3 квартиры, садовый дом, два земельных участка и 2 легковых автомобиля. Сумма общего дохода Гереги в прошлом году составляла 7 млн 5 тыс. 781 грн, из которых 294 тыс. 42 грн – заработная плата, а 6 млн 711 тыс. 739 грн – дивиденды и проценты. Женщина также владеет двумя легковыми автомобилями – Isuzu Trooper (1998 года выпуска) и Lexus LS430 (2005 года выпуска).

А вот у семьи кандида-мажоритарщика от Народной партии и предпринимателя из Белой Церкви Людмилы Дрыгало аж 42 автомобиля! 12 из них принадлежат самой женщине, остальные – членам ее семьи. Больше всего в семейном автопарке Дрыгало автомобилей марки Mercedes-Benz – 28 штук. При этом, бизнес-леди заработала в прошлом году только 513 тысяч гривен, а ее семья – 119 тысяч. Зато на женщине числятся девять участков земли и дом общей площадью 463 кв м.

Приятно удивляет и декларации кандидата в народные депутаты Верховной Рады от Объединенной оппозиции (№55 партийного списка) Татьяны Донец. Согласно декларации, девушка владеет семью квартирами и домом площадью 405,4 кв м. Кроме того, в ее собственности есть шесть единиц нежилого недвижимого имущества с большими площадями. Так она владеет недвижимостью площадью 188,3 кв м, 461,7 кв м, 141,1 кв м, 420 кв м, 524,6 кв м, 527,8 кв м. А еще у Донец есть две машины: Porshe и Bentlley. А вот зарплата кандидата составила всего 36 582 гривни.

Влиятельные и очень скромные

А вот у председателя Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, лидера партии «Украина – вперед!» Натальи Королевской, судя по декларации, - ни дома, ни квартиры. За прошлый год она заработала только 167 тыс. грн. 640 грн. В собственности Королевской лишь автомобиль Range Rover 2008 года выпуска. Сбережений у молодого политика всего 23 тыс. 171 грн. Хорошо, что хоть члены семьи Королевской имеют и дом, и четыре квартиры, и пять авто. Лидеру партии хоть есть где переночевать.

Согласно документам, и первый заместитель лидера «Батькивщины» Александр Турчинов не имеет ни земельного участка, ни жилого и садового дома, ни квартиры, ни гаража, ни другого недвижимого имущества, ни даже авто. Правда, на счетах у него более 11 млн. грн.

Почти такая же ситуация и у первого вице-спикера Верховной Рады коммуниста Адама Мартынюка. Номер восемь списка КПУ не имеет жилья или машин. Прочерк у Адама Ивановича и в графе о средствах на денежных счетах: истинный пролетарий.

Впрочем, нет своего авто и у младшего сына Президента – Виктора Януковича (№22 партийного списка Партии регионов). Зато, судя по декларации, он владеет гаражом, квартирой и земельным участком. В 2011 году сын главы государства заработал 233 тыс. грн., из которых 197 тыс грн – заработная плата.

Более, чем скромно, живет и номер два списка Партии регионов – певица Таисия Повалий. У них с мужем на двоих никакого недвижимого имущества, а из движимого – лишь одно авто – и то, не новое, 2009-го года. Правда, певица получила более 3 миллионов гривен доходов, из которых от независимой профессиональной деятельности и предпринимательской деятельности – всего 500 тысяч, остальные – от отчуждения имущества.

К слову, шикарной зарплатой не может похвастать и именитый футболист Андрей Шевченко (№2 «Украина – Вперед!»). За прошлый год он получил довольно скромную зарплату – 25 тысяч. Вот он, народный кандидат!.. Правда, еще 12 миллионов общего дохода спортсмена за прошлый год составили «другие доходы» и один миллион гривен – дивиденды и проценты.

Бессребреники

Но, все же, самые поразительные декларации продемонстрировали кандидаты от оппозиционных сил, не представленных в парламенте.

В частности, руководитель Днепропетровского областного штаба «Свободы» (19-ый номер в списке) Андрей Мищенко за весь прошлый год заработал... 2 755 гривен! Супруга кандидата за весь год – 900 гривен. На эту сумму они жили вместе с тремя (!) несовершеннолетними детьми. Журналисты подсчитали, что семья политика жила на 10 гривен в сутки. Чем не чудо? Руководство «Свободы» встало на защиту своего кандидата: там объяснили, что семью поддерживали родители с обеих сторон.

Но 10 гривен в день – не предел. Например, кандидат от «Удара» (№ 37) Егор Фирсов в 2011 году заработал... ноль. Ноль гривен ноль копеек. Сбережений у мужчины, судя по декларации, также нет. Собственности – тоже никакой. Если повезет пройти в парламент, то жизнь Егора должна измениться прямо таки радикально: ведь и квартиру дадут, и авто, и зарплату, и матпомощь. Кстати, Фирсов не один такой в «Ударе». Например, Ярослав Глинка (№20) за прошлый год заработал менее 10 тысяч гривен. При этом, у Глинки также нет ни квартиры, ни дома, ни земельного участка, ни сбережений. Только старенькое авто.

Примерно также бедствует и №33-й списка Кличко – Александр Мочков. Он, как и Фирсов, вообще не получал никакого дохода в прошлом году. Жил на шее у семьи – жены, родителей и брата – которые заработали почти 57 тысяч гривен.

…Закрывает рейтинг бессребреников журналист Константин Усов. Он – кандидат-мажоритарщик от Объединенной Оппозиции в Одессе (135 округ, Приморский район). В декларации 23-летнего теперь уже политика начисто отсутствует доход за 2011 год. Хотя в тот период молодой человек работал на канале TVi, и даже снимал скандальный и сенсационный фильм «Тюрьма номер 1». В комментариях СМИ Усов объяснил, что не получал зарплаты из-за сложного материального положения работодателя. А своим друзьям в Фейсбуке прокомментировал, что выжить в таких непростых условиях ему помогали родные. Настоящее чудо бескорыстия и любви к профессии! Возможно, став депутатом, Костя откажется и от парламентской зарплаты – ради экономии бюджетных средств в непростой для страны период.

Анастасия Береза