Американским военным рекомендовано не покидать Феодосийский санаторий

Руководство Феодосийского санатория Министерства обороны Украины рекомендовало не покидать пределы санатория проживающим в нем американским военным, прибывшим в Крым для подготовки учений «Си Бриз-2006».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил старший офицер пресс-центра командования ВМС Украины Владимир БОВА.

По словам В.БОВЫ, в Феодосии «пошел слух», что два американца, выйдя за пределы санатория, подрались с местными жителями, в результате чего попали в больницу. Старший офицер пресс-центра командования ВМСУ заявил, что это не соответствует действительности. Как сказал В.БОВА, представители инженерного подразделения корпуса морской пехоты США выходили за пределы санатория в магазин, однако никаких столкновений с местным населением не организовывали.

Он отметил, что в связи с появлением слухов о драках с участием американских военных и «агрессивным поведением» местных жителей американцам было рекомендовано не покидать санаторий Министерства обороны в Феодосии. «Американцы восприняли нашу просьбу как приказ и не покидают санаторий», - отметил старший офицер пресс-центра командования ВМС Украины.

Кроме того, В.БОВА сообщил, что все американские военные, проживающие в санатории, «прекрасно ведут себя», в то время как феодосийцы проявляют агрессию к ним и выкрикивают в адрес афроамериканских морпехов оскорбления расистского характера.