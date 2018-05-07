Вехи недели. Стабильность от Азарова, прогноз от Тимошенко, критика от Тейшейры

Чем ближе парламентские выборы, тем ярче риторика украинских политиков. Премьер-министр и лидер избирательного списка Партии регионов Николай Азаров уверяет всех, что состояние экономики стабильно, и дефолт Украине не угрожает. Николай Янович стремится позиционировать себя как крепкого хозяйственника, делающего политические заявления исключительно по долгу службы. То ли дело Сергей Тигипко, ушедший в предвыборный отпуск. Третий номер в списке «регионалов» посоветовал оппозиционерам помолчать, дав понять, что те действовали в экономике не лучшим образом.

Хотя Владимир Литвин баллотируется по мажоритарному округу, свою словесную лепту в формирование картины «Украинская стабильность» он внес. Владимир Михайлович отмечает экономическую стабилизацию в стране, заодно высказав уверенность, что парламентские выборы определят развитие государства до 2020 года. Тезис весьма сомнительный, но становится понятным, если вспомнить, что Литвин прогнозирует уменьшение представительства оппозиции в будущем парламенте.

Камнем преткновения для нынешнего формата парламентского большинства рискует стать новый вариант «языкового» закона, разработанный под руководством вице-премьера Раисы Богатыревой. В полном объеме документ мало кто видел, пока остается довольствоваться негативными отзывами о документе Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова.

На минувшей неделе оппозиционерам стало ясно, что ожидать освобождения Юлии Тимошенко в ближайшее время не стоит – Высший специализированный суд отклонил кассацию адвокатов экс-премьера по «газовому» делу. Заседание Европейского суда по правам человека стало, скорее, моральной компенсацией для Юлии Владимировны, чем реальным успехом. Правда, она сдаваться не собирается, даже в условиях очевидного сокращения политического влияния. Тимошенко уверена, что ее выход на свободу станет завершением политической карьеры Виктора Януковича. К сожалению для нее нечто подобное подозревают и на Банковой.

Арсений Яценюк, временно управляющий «Батькивщиной», решил пригрозить Виктору Януковичу импичментом с малой родины Тимошенко, из Днепропетровска. Несколько странное поведение для политика, имеющего юридическое образование и осведомленного о том, насколько сложна процедура отстранения президента от власти. Впрочем, Арсения Петровича можно понять: социологи пока не фиксируют стремительный рост популярности объединенной оппозиции, поэтому электорат нужно мобилизовать чем скорее, тем лучше. Это прекрасно осознает и лидер «Свободы» Олег Тягныбок успевший и назвать договоренности с «Батькивщиной» пактом о ненападении, и заверивший, что партия наберет намного больше, чем предсказывают социологи. Хорошо умеет глаголом жечь сердца людей Юрий Луценко, но тому предстоит ближайшие 2,5 года провести в Менской колонии на Черниговщине. Инициативы другого златоуста, Александра Турчинова скорее приводят к замешательству: начштаба «Батькивщины» то призывает к проведению люстрации, то говорит о согласованном кандидате от объединенной оппозиции на выборы киевского мэра, дата проведения которых пока не определена.

Постарался напомнить о себе Виктор Ющенко, повторивший уже известный факт о лоббировании Юлией Тимошенко назначения Виктора Медведчука на ключевую государственную должность, достойную его масштаба. Медведчук не сказать, что отнекивался от сотрудничества с Юлией Владимировной, скорее, дал понять, что любые заявления Виктора Андреевича на эту тему ему неприятны.

Весьма неприятными для украинской власти оказались и заявления уже бывшего посла Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры. Тот напоследок выдал ряд оценок состоянию украинской евроинтеграции, которые трудно назвать нелицеприятными. Тейшейра словно освободился от оков дипломатического статуса и подверг резкой критике украинское руководство, заигрывающее и с Москвой, и с Брюсселем. Он усомнился в перспективах подписания Соглашения об ассоциации и не исключил отмены саммита Украина – ЕС. Остается понять, насколько его слова соответствуют официальной позиции Европейского Союза.

Евгений Магда