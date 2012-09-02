Владимир Кличко начал агитировать за партию старшего брата

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Мой брат пошел в политику, чтобы сделать страну процветающей и внедрить европейские стандарты жизни", - заявил Кличко-младший, пишет ТСН.

Абсолютный чемпион мира провел встречу с жителями города Фастов Киевской области.

"Половина украинцев мечтает уехать за границу. 90% молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет пробовали алкоголь, каждый четвертый - наркотики. С коррупцией мы сталкиваемся ежедневно, на пенсию прожить невозможно", - перечислил Кличко причины, заставившие его присоединиться к участию в избирательной кампании.

"Мы должны изменить нашу страну. Это то, ради чего мой брат пошел в политику, и то, в чем я его, безусловно, поддерживаю", - добавил боксер.