В день 200-летия взятия Наполеоном Москвы Россия вспоминает Бородино

Посещение Бородина глава государства начал с возложения венка к монументу героям Бородинского сражения, который был заложен в августе 1837 года на том месте, где в 1812 году располагалась батарея генерал-лейтенанта Николая Раевского, пишут РИА "Новости".

"В истории нашей Родины было немало трагедий и войн, но лишь две из них названы Отечественными. И в той, и в другой войне решались судьбы России, Европы и всего мира", - сказал Путин, обращаясь к собравшимся.

Почтить память героев Бородина в воскресенье приехали многочисленные российские и зарубежные гости. Среди них бывший президент Французской Республики Валери Жискар д'Эстен, послы Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Сербии, Украины, Франции, а также потомки участников Отечественной войны 1812 года с российской и французской сторон.

В кровопролитной битве на Бородинском поле 27 августа ни одна из сторон не одержала решающую победу. Русская армия вынуждена была временно отступить и 2 сентября Наполеон вошел в Москву, которую предварительно покинули войска и богатые жители.