Магера: 95%, что мир выборы признает

Отвечая на вопрос, справедливы ли высказывания, что мир может не признать результатов парламентских выборов в Украине, Магера сказал, что это мало вероятно.

"Отвергать такую ​​возможность нельзя. 95%, что их признают. Все будет зависеть от того, насколько ответственно к этому подойдет не только ЦИК, но и окружные и участковые комиссии, органы власти и политические партии в целом. Это должно быть сочетание всех без исключения сил на то, чтобы выборы состоялись", - сказал член ЦИК в интервью gazeta.ua.

Комментируя ситуацию с судебными решениями против него, Магера сказал, что не задумывается над этим и увольнением особо не волнуется.

"Нет времени задумываться над тем, почему так происходит. Но факт есть факт Я могу лишь соглашаться с этим фактом, или нет, но он все-таки существует. Такие решения судов... Прежде всего не было указано конкретного основания для решения, какой конкретно закон нарушен. Поэтому я имею полное право остаться на своей позиции. Впрочем, это решать не мне, а Верховной Раде и президенту. Но я не боюсь увольнения, ведь незаменимых людей нет", сказал Магера.