Милиция позволила изданию Авакова забрать данные из конфискованного сервера

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный редактор издания «Главное» Виктор Алексеев.

По его словам, представители редакции смогли скопировать информацию вчера во второй половине дня.

«Да, вчера нам дали возможность скопировать. Мы привезли соответствующее письмо, они вызвали эксперта, который проследил, что и куда копируется, потом был составлен об этом протокол», - сказал В.Алексеев.

По его словам, представители редакции скопировали на переносной жесткий диск часть архивов издания, материалы на новый номер и наработанные материалы на следующие номера.

В.Алексеев отметил, что срыв выпуска очередного номера газеты «Главное» не состоялся. По его словам, газета уже отпечатана и завтра будет распространена.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Харькове в помещении по улице Сумской, 88, где расположена общественная приемная экс-губернатора Харьковской области, председателя Харьковской облорганизации ВО «Батьківщина» Арсена Авакова и офисы структур, которые связывают с ним (банк «Базис», АО «Инвестор», Исследовательский центр медиатехнологий, который является учредителям издания «Главное») проводился обыск.

Во время обыска правоохранители изъяли файловый сервер, принадлежащий изданию «Главное», который хранился не в офисе газеты, а в подвальном помещении здания. Редакция «Главного» заявила, что выпуск следующего номеру газеты на грани срыва.

По данным начальника следственного управления МВД Украины в Харьковской области Зиновия Галавана, проведение следственных действий в помещении ПАО «АКБ «Базис» по улице Сумской, 88 связан с тем, что в отношении должностных лиц банка «Базис» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).