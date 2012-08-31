10 из 13 заработанных миллионов Шевченко отдал на партию Королевской

По словам потенциального депутата, таким образом, он делает свой вклад в обновление украинской политики, сообщает пресс-служба партии.

«Я сделал свой взнос в поддержку партии – это мой вклад в обновление украинской политики. Я призываю всех, кто разделяет наши ценности, помочь нашей партии. Когда мы вместе, как одна команда – мы непобедимы. Украина будет двигаться вперед!», – отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, на сайте Центральной избирательной комиссии Украины опубликована декларация о доходах 2-го номера в списке партии Натальи Королевской «Украина - вперед!" Андрея Шевченко.

Согласно документу, за год доходы бывшего игрока киевского «Динамо» составили 13 205 406 грн. В том числе заработная плата - 25 090 грн.