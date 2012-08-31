10 из 13 заработанных миллионов Шевченко отдал на партию Королевской

16:44, 31 августа 2012
Политика
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Второй номер в избирательном списке Партии Наталии Королевской «Украина – Вперед!» Андрей Шевченко сегодня в одном из киевских банков перечислил 10 млн. грн. в поддержку партии.

Шевченко сделал щедрый взнос, фото пресс-службы Украина-вперед

По словам потенциального депутата, таким образом, он делает свой вклад в обновление украинской политики, сообщает пресс-служба партии.

«Я сделал свой взнос в поддержку партии – это мой вклад в обновление украинской политики. Я призываю всех, кто разделяет наши ценности, помочь нашей партии. Когда мы вместе, как одна команда – мы непобедимы. Украина будет двигаться вперед!», – отметил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, на сайте Центральной избирательной комиссии Украины опубликована декларация о доходах 2-го номера в списке партии Натальи Королевской «Украина - вперед!" Андрея Шевченко.

Согласно документу, за год доходы бывшего игрока киевского «Динамо» составили 13 205 406 грн. В том числе заработная плата - 25 090 грн.

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