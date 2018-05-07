Расплата за митинги? В Киеве погиб организатор платных политических акций

Тело Руслана Багмута нашли 28 августа под окнами его собственной квартиры по улице Оноре де Бальзака 81/1. Руслан, которому на момент загадочной смерти было 36 лет известен в стране, как организатор массовых митингов и прочих уличных акций.

По предварительным данным милиции, смерть наступила в результате падения с 4 этажа. «Есть основания полагать, что это был несчастный случай. В инциденте пока не усматривается состава преступления, участковый инспектор собирает материалы о событии, которые в последствие будут переданы следователю, он и примет окончательное решение», - отметили в МВД. В милиции добавляют, что врачи не обнаружили никаких следов насильственной смерти, однако предварительно констатировали многочисленные переломы, характерные при падении с высоты. Окончательную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.

Правда, знакомые и родные в несчастный случай и падение с четвертого этажа не верят...

Дело в том, что Руслан Багмут – личность, известная всем, кто каким-либо образом соприкасался с политикой. Он не был депутатом или политтехнологом, но роль его порой была не менее важна. С его помощью под партийные знамена на улицу выводились люди. Об этом красноречиво свидетельствует даже его страница «В контакте».

Ruslan Bagmut

Требуются люди на предвыборную кампанию:

- Агитаторы

- Члены комиссии

- Агитаторы в палатках

- И многое другое

Детали насчет оплаты и о начале работы будут сообщены всем лично!

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27 Aug at 10:40 am

Ruslan Bagmut

На его страницы активно публиковали информацию и другие предприиимчивые ребята.

ВНИМАНИЕ!!! 28-го августа состоится крупный МИТИНГ!

Оплата, как всегда 15 грн\час

Подробности о времени и месте сбора будут сообщены всем лично через SMS, или звонком, поэтому обязательно записывайтесь ниже по ссылке!

Р. S. не ведитесь на звонки и sms с незнакомых номеров - много "кидал" развелось, номер сменить им раз плюнуть, а согласитесь жаль ведь будет потраченого зря времени!

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Aug 27, 2012 at 10:40 am

Sergey Bondarenko

СРОЧНО Работа!!!

Требуются парни от 18 лет для работы на предвыборной компании. Работа с 15 августа каждый день. Свободный график.

Оплата 120 грн/день. Ежедневная оплата.

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Yulya Kalko

Требуютса молодые люди на маленькую масовку 40 человек . тип одежды деловой. нужно будет создавать массовость на сьезде .

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Информацию о специфической «профессии» покойного подтверждают и знакомые Руслана. По словам главного координатора гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталия Черняховского, организацией митингов Руслан занимался очень давно и открыто. «Это был известный факт абсолютно. Он занимался этим много лет», - подтверждает он.

На тех же страницах в социальных сетях можно найти претензии к Руслану по поводу не выплаченных за участие в митингах деньги и даже версии его гибели — многие считают, что Руслана могли убить заказчики митингов за угрозы опубликовать о них информацию.

Кстати, Багмут это уже делал однажды. Одному из центральных телеканалов он рассказал о сотрудничестве с экс-депутатом Партии регионов Олегом Калашников. «Я хотел рассказать, что Партия регионов кидает людей на деньги. Два дня назад нам заказал митинг депутат от Партии регионов Олег Калашников. Сказал, что нужно прийти в суд, потому что будет суд над Юлией Тимошенко, нужна группа поддержки от ПР. Пообещал заплатить 100 грн. день. Мы собрали большое количество людей. Только от меня – 280. Всего было примерно 2 тысячи человек. Мы простояли весь день. Денег никому не заплатили», - рассказал Руслан тогда.

Впрочем, эту версию мотива преступления – с целью заставить молчать – исключает друг и коллега погибшего, Дмитрий Шевченко. «В то, что Руслан могли убить по «политическим» причинам, якобы за то, что он собирался обнародовать какие-то списки партий-должников, я не верю. Даже полностью это исключаю. А в истории с Калашниковым и не было никакого кидка. Митинг же на самом деле не состоялся. Люди были собраны, но митинг не отрабатывали. Так что эту версию, политическую, я исключаю», - заявил он.

В тоже время, мужчина считает, что Руслана все же могли убить. «Я не эксперт, но совсем не похожа его смерть на падение с четвертого этажа. Тем более, что документы Руслана нашли на 14-ом. Откуда они там?». Среди причин убийства Дмитрий не исключает элементарные долги. «Не так давно Руслана очень сильно избили за небольшой долг. Не исключаю, что убийство могло произойти именно из-за какого-то бытового долга», - предполагает он. В последний раз Шевченко виделся с Багмутом 27 августа вечером. «У него было прекрасное настроение, все было хорошо. Он ни на что не жаловался. Да и работа появилась как раз очередная», - вспоминает он.

В случайную гибель Руслана не верит и главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский. «Мне показывали место, куда упал труп — с четвертого этажа так не падают. Да и что значит упал? С лестничной площадки?», - удивляется Черняховский. При этом он уверяет, что Руслан был замешан в более серьезных вещах, чем организация платных митингов. «Я знаю, что СБУ подозревало его в причастности к деятельности крупного конвертационного центра. Поэтому я не исключаю, что его могли убить именно по этому поводу», - говорит Виталий. И отмечает, что в последние годы Руслан часто выпивал из-за проблем в личной жизни.

Не отрицает этого и Шевченко. «Руслан действительно выпивал, но никогда не был агрессивным, никогда не дебоширил. Это был добрый, хороший человек», - делится он.

А вот супруга отца Руслана вообще сомневается в том, смерть пасынка наступила в результате падения с высоты. «Обычно в таких случаях много крови, лужи просто, а тут нет, не было. И никто во дворе – а было утро – не видел и не слышал падения. Не может быть такого. Нашли его рядом с машиной — будто специально кто положил. Так, кажется, будто его убили и просто вынесли и положили тихонько на асфальт», - говорит женщина.

Она рассказывает, что жила в одной квартире с мужем, Русланом и его бывшей супругой, и их сыном. «Руслан тяжело переживал, что отношения с супругой не сложились... Жить в одной квартире им очень трудно было. Но никакого самоубийства и быть не могло. Он бы такого никогда не сделал», - уверяет женщина.

По ее словам, в то утро Руслан собрался в поликлинику. «В светлых брюках был, нарядился. На остановке встретил знакомую, заговорил с ней, потом сказал, ей, что ему нужно вернуться домой, потому что его там ждут. В квартиру не заходил. А потом его нашли... Это все, что мы знаем», - рассказала мачеха погибшего.

Также она добавила, что Руслан, собирающий людей под любые партийные знамена, был патриотом нынешней оппозиции . «Он такой был... за демократию. Флаг дома висел у него, за Юлю горло любому мог перегрызть...», - делится женщина.

Нелепая, трагическая и таинственная смерть «организатора платных митингов» не оставила равнодушными даже политиков. Впрочем, среди последних нашлись те, кого в каком-то смысле порадовала смерть Багмута: «Возможно, такие действия, если они связаны именно с его профессиональной, если можно так сказать, работой – по подбору таких профессиональных уличных агитаторов – возможно, такие действия остановят этот позорный процесс в Украине. Ну, дай Бог», - так прокомментировал случившееся лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Другие представители политических сил смерть Багмута пока не комментируют. Несчастный случай ведь...

Анастасия Береза