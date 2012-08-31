Киев под выборы поднимает цены на внешнюю рекламу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, соответствующие изменения к распоряжению №838 «О вопросе определения размера платы за размещение рекламы в городе Киеве» подписал председатель КГГА Александр Попов.

Комментируя решение, заместитель председателя КГГА Александр Пузанов сказал, что изменение тарифов было запланировано еще в начале года, после того, как Киевсовет принял Концепцию развития внешней рекламы в Киеве. В течение весны и лета «продолжалось активное обсуждение» тарифов с компаниями-операторами внешней рекламы, добавил он.

Как заверил А.Пузанов, «мы вышли на разумные цифры, которые удовлетворяют городские власти и позволяют рекламникам сохранить приемлемый уровень рентабельности».

По его словам, целью повышения тарифов является приведение их к экономически обоснованному уровню. Кроме того, они должны урегулировать столичный рекламный рынок.

«В предыдущие годы тарифы на внешнюю рекламу и рекламу на транспорте были необоснованно низкими, что привело не только к существенным потерям городского бюджета, но и к перенасыщению города рекламными носителями отдельных видов. Новые тарифы, среди прочего, должны «выровнять рынок» и создать более конкурентную среду», – сказал А.Пузанов.

Он сообщил, что плата за размещение внешней рекламы “средневзвешенно” увеличена на 23%.

Вместе с тем, сказал заместитель председателя КГГА, более значительным изменениям подверглись тарифы на размещение рекламы на транспорте, поскольку были слишком низкими. Например, за монитор внутри вагона метро оператор платил городу всего 3,75 грн в месяц, а за рекламную площадь на двери вагона – 16 грн/м кв. в месяц. Новый тариф будет составлять, соответственно, 35 грн и 150 грн/м кв. в месяц.

В КГГА отмечают, что новые тарифы были согласованы с Антимонопольным комитетом Украины, который признал их обоснованность. Как добавил А.Пузанов, в большинстве случаев тарифы после повышения еще даже не достигли уровня, который существовал в столице до 2009 года.

Так, согласно распоряжению КГГА, повышение базовых тарифов на размещение объектов внешней рекламы пройдет таким образом:

- щит, который стоит отдельно, – с 29 грн до 36 грн за м кв.;

- баннер, панно на фасаде дома – с 41 грн до 103 грн за м кв.;

- лайпостер, который стоит отдельно, – с 31 грн до 37 грн за м кв.

В целом в 2012 году город ожидает получить от рекламы более 115 млн. грн. Львиная часть этих средств будет перечислена в городской бюджет (плановый показатель поступлений на 2012 год – 81 млн грн). Остальные будут оставаться в распоряжении коммунальных предприятий-балансодержателей и расходоваться на выплату заработной платы, осуществление принудительного демонтажа незаконных конструкций, размещение социальной рекламы и др.

Балансодержателями являются КП «Киевреклама», КП «Киевский метрополитен», КП «Киевпасстранс» и КК «Киевавтодор».