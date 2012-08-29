В СМИ полностью доминирует Партия регионов (мониторинг)

Об этом председатель комитета «Равенство возможностей» Александр Чекмышев сообщил во время пресс-конференции в УНИАН, обнародовав промежуточный отчет по результатам общенационального и регионального мониторинга СМИ на предмет уровня качественного информирования избирателей и равного доступа к СМИ субъектов избирательного процесса.

По словам эксперта, результаты мониторинга указывают на то, что освещение информации относительно партий в значительной мере зависит от редакционной политики СМИ и симпатий их владельцев.

«За эти три недели в информационном пространстве Украины, в избирательном сегменте, полностью доминировала Партия регионов», - сообщил А.Чекмышев и добавил, что из всех региональных медиа только в Ивано-Франковской области на телевидении и частично в прессе ПР уступила по уровню представления Объединенной оппозиции «Батькивщина» и «УДАРу».

Мониторинг также показал, что общенациональные телеканалы не информировали избирателей о следствиях влияния государственной политики на жизнь людей, а критика преимущественно касалась деятельности оппозиции. Отмечается, что главной тенденцией стало доминирующее представление Партии регионов, негатива о которой было у 2,5 раза больше, чем об оппозиции, но позитивной информации - в 13 раз больше.

Как заметил А.Чекмышев, телеканалы Донецкого региона с начала избирательной кампании посвятили Партии регионов более 3,5 часов, а «Батькивщине» - в 100 раз меньше - немного более 2 минут.

В то же время, в общенациональной прессе Партия регионов стала лидером как по позитивной, так и по негативной информации: о ней обнародовано в 2,5 раза больше позитивной информации и в три раза больше негативной, чем о «Батькивщине».

Деятельность других партий по сравнению с этими двумя в прессе практически не освещается: ВО «Свобода» и Коммунистическая партия Украины упоминаются ситуативно, «УДАР Виталия Кличко» и «Украина – Вперед!» представлены в основном за счет «джинсы».

При этом, подчеркнул А.Чекмышев, относительный баланс в представлении различных политических партий сейчас демонстрируют лишь интернет-сайты. «Их уровень аналитизма, уровень подачи информации пока еще качественно отличается от традиционных медиа», - сказал он.

В свою очередь, европейский консультант, исполнительный директор словацкой медиа-мониторинговой организации МЕМО 98 Расто Кужел отметил, что во время выборов все политики становятся очень активными, потому журналисты именно в это время должны были бы занимать более критичную позицию и применять аналитический подход при освещении их деятельности.

Мониторинг проводился с 30 июля по 19 августа в Киеве, всех областях Украины и АР Крым, и охватывал более 230 СМИ, среди которых телевидение, печатные издания и интернет-сайты.

Медиа-мониторинг освещения участников избирательной гонки в Украине 2012 года осуществляется Ассоциацией «Общее пространство» и Комитетом «Равенство возможностей» при поддержке Совместной программы Европейского Союза и Совета Европы «Содействие европейским стандартам в украинской медийной среде».