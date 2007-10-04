Огрызко советует не спешить с заявлениями относительно долга Газпрому

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что делать выводы о причинах появления заявления «Газпрома» о существовании украинского долга за газ в размере 1 млрд. дол. можно будет только после детального изучения этой ситуации.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, чем обусловлены подобные заявления российского «Газпрома», и не связаны ли они с тем, что российские власти не довольны победой демократических сил на досрочных выборах в ВР в Украине.

По словам В.ОГРЫЗКО, вопрос, кто пришел к власти в Украине, решил украинский народ.

«Потому именно нам – украинцам – решать, каким у нас будет правительство и парламент, и каким образом будет формироваться коалиция», - сказал он.

Первый заместитель министра отметил, что он лично не стал бы спешить с заявлениями относительно той информации, которую обнародовал «Газпром». Он объяснил это тем, что речь идет не о государственном долге, а об обязательствах субъектов хозяйствования.

«И на данное время у меня нет информации, которая бы дала возможность делать какие-то выводы», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Отвечая на вопрос журналистов, прогнозирует ли В.ОГРЫЗКО в следующем году рост цен на туркменский газ для Украины, первый заместитель министра отметил, что этот вопрос будет одним из первоочередных, которое должен решить новый Кабинет Министров. При этом, по его словам, вопрос поставок газа и цены на него должен рассматриваться в контексте обеспечения энергетической безопасности нашей страны.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам сообщения о существующих проблемах с поставками газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет свыше 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В заявлении сказано, что согласованная на 2007 год цена газа для Украины полностью учитывает уровень платежеспособности украинской экономики.

ЗАО "УкрГаз-Энерго" подтвердило наличие долга перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) за поставленный природный газ и заявило, что ведет активную работу по его погашению. Компания не уточнила сумму задолженности.

"Газпром" прямо не поставляет газ в Украину. "Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретет газ, который добывается в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане, и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которой принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ к границе России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Енерго". Эта компания - часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтегаз Украины" для последующего обеспечения топливом теплопостачальних предприятий и бюджетных учреждений.

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ отметил, что заявление «Газпрома» о долге не было неожиданным для правительства Украины, однако названная сумма долга в 1,3 млрд. дол. преувеличена. При этом он подчеркнул, что может речь идти не о долге Украины, а о долге, возникшем между субъектами хозяйствования.

В Москве на встрече с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что действующее украинское правительство берет под контроль выполнение договоренностей относительно оплаты газа.