В Луганске за кандидата в депутаты агитирует песнями о зоне группа «Бутырка» (видео)

Кандидат в народные депутаты Владимир Струк (самовыдвиженец, экс-ПР) агитирует жителей Луганска за свою кандидатуру с помощью группы "Бутырка", пишет Украинская правда.

Блогер Frankensstein выложил на своем ЖЖ видео, на котором Струк с членами своего избирательного штаба лихо отплясывает на сцене под лагерный шансон российских исполнителей.

Концерт транслировал местный телеканал "Ирта" с пометкой "политическая агитация".

С июля этого года Владимир Струк находится под следствием: ему инкриминируют злоупотребление служебным положением. Кандидату в депутаты грозит 5 лет тюрьмы, но это не мешает ему баллотироваться и проводить агитацию.