В Луганске за кандидата в депутаты агитирует песнями о зоне группа «Бутырка» (видео)
18:33, 27 августа 2012Политика
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Известная российская шансон-группа "Бутырка" в Луганской области агитирует за экс-регионала а теперь самовыдвиженца Владимира Струка.
Кандидат в народные депутаты Владимир Струк (самовыдвиженец, экс-ПР) агитирует жителей Луганска за свою кандидатуру с помощью группы "Бутырка", пишет Украинская правда.
Блогер Frankensstein выложил на своем ЖЖ видео, на котором Струк с членами своего избирательного штаба лихо отплясывает на сцене под лагерный шансон российских исполнителей.
Концерт транслировал местный телеканал "Ирта" с пометкой "политическая агитация".
С июля этого года Владимир Струк находится под следствием: ему инкриминируют злоупотребление служебным положением. Кандидату в депутаты грозит 5 лет тюрьмы, но это не мешает ему баллотироваться и проводить агитацию.
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