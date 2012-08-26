У призера Олимпиады, который баллотируется в ВР, нет жилья и авто - декларация

Об этом свидетельствуют данные его декларации об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, которая обнародована на сайте ЦИК.

При этом весь этот доход является исключительно зарплатой. Д.Силантьев не имеет никакого недвижимого имущества и транспортного средства. Ни копейки нет у спортсмена и на банковских счетах. Д.Силантьев занимает должность директора центра обучения плаванию Деснянского района города Киева.

Семья С.Силантьева (жена и сын) оказалась также не очень богатой. В частности, семье спортсмена принадлежит квартира 78,5 кв. м и авто Subaru Ilegacy (2004 года выпуска). Относительно совокупных доходов, то, согласно декларации, в 2011 году их не было. При этом семья Д.Силантьева заплатила 5 тыс. 975 грн за содержание своего имущества и 1 млн 100 тыс. 101 грн - погашение основной суммы займа.

Как сообщалось, Д.Силантьев - украинский пловец, призер Олимпийских игр. Серебряную олимпийскую медаль он завоевал на сиднейской Олимпиаде-2000 в заплыве на 200 метров стилем баттерфляй. В 2002 году установил не побитый до сих пор рекорд Украины на 200-метровке баттерфляем - 1 минута 55,42 секунды.