Выборы-2012. Скованные одной цепью

Казалось бы, что может быть общего в программах Партии регионов и ВО «Батькивщина». Первые публично демонстрируют, что у них жизнь удалась, в стране – сплошное улучшение жизни и общественный оптимизм. Вторые стремятся придти к власти, по крайней мере, имитируют непреодолимое желание вернуться к штурвалу управления страной хотя бы в Верховной Раде. Начальник избирательного штаба ВО «Батькивщина» Александр Турчинов в одном из интервью пообещал привести в Верховную Раду седьмого созыва 200 «объединенных». Так вот – у любого количества оппозиционеров уже есть платформа для диалога с «регионалами». Это обеспечение энергетической независимости страны и продолжение евроинтеграции. В этих вопросах власть и оппозиция сходятся.

Любопытно рассмотреть программные положения политических сил, претендующих на оппозиционность. ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода» сходятся в стремлении осуществить импичмент президента (вариант фантастический даже на фоне падения популярности Виктора Януковича), обеспечить персональное голосование всех парламентариев и ликвидировать областные и районные администрации, заменив их исполкомами местных советов. Эффекта новизны в этих обещаниях, как и гарантиях защиты украинского языка, нет, но противники действующего президента и не собираются удивлять избирателей. Им, как и партии власти, сегодня необходимо мобилизовать свой ядерный электорат, к которому присовокупить тех, кому придутся по душе яркие лозунги и рекламные ролики. Еще одним важным фактором станет явка на участки для голосования в электоральных заповедниках на западе и юго-востоке страны.

Хотя лидеры «Батькивщины» публично говорят о срыве «УДАРом» планов по созданию совсем уже объединенной оппозиции, у этих политических сил есть хорошие основания для сотрудничества в будущем парламенте. Даже количество налогов – 7 – соратники Яценюка-Турчинова и Виталия Кличко обещают оставить одинаковое. Видимо, посещение Грузии одинаково вдохновило авторов предвыборных программ оппозиционных сил. Среди других краеугольных камней оппозиционного единства – введение обязательного медицинского страхования и запрет на продажу земли негражданам Украины. Остается дождаться результатов выборов, чтобы понять, смогут ли «Батькивщина» и «ударники» сотрудничать, если одни получат голосов в свою поддержку существенно больше других. В политике, как и в спорте, никто не любит проигрывать.

Еще одна политическая сила, претендующая на сохранение парламентской прописки, предпочитает называть себя оппозиционной. Это коммунисты, успешно находившие общий язык в нынешнем составе парламента с любой партией власти. Наверное, в этом залог их масштабной рекламной кампании. Петр Симоненко и его партайгеноссе накануне выборов стремятся показать себя оппозиционерами до мозга костей. КПУ, как и «Батькивщина», выступает за ликвидацию неприкосновенности всех представителей власти. Интересно, рискнут ли в будущем парламенте поставить этот вопрос на голосование, особенно после ожидающейся в начале 2013-го отмены депутатского иммунитета? Не менее любопытно, что у коммунистов есть точки соприкосновения со «Свободой» - возвращение в государственную собственность земных недр и реприватизация стратегических промышленных объектов.

Пожалуй, только «Украина – вперед» стоит в стороне от фаворитов парламентской гонки, предложив избирателям только одно конкретное обещание – зарплата в 1000 евро, пенсия в 500. Остальные пункты программы максимально расплывчаты, что в отечественных реалиях позволяет в перспективе претендовать на статус «третьей силы». По крайней мере, Наталья Королевская нацелена именно на это и усиленно подбирает оставшийся без кумира электорат Сергея Тигипко с помощью похожей рекламной кампании.

С одной стороны, в совпадениях пунктов предвыборных программ нет ничего плохого – все же в одной стране общими проблемами живем. С другой – эти неловкие политические касания свидетельствуют об отсутствии идеологического противостояния, которое и наполняет реальным смыслом политическую борьбу. Украинским партиям придется немало постараться, чтобы показать избирателям накал борьбы за место на законотворческом Олимпе. Пока же со стороны фавориты парламентской гонки выглядят скованными одной целью – преодолеть 5-процентный барьер 28 октября.

Евгений Магда