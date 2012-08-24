Ахмадинеджад в поздравлении с Днем Независимости назвал президентом Ющенко

Иранская государственная служба новостей IRNA поместила сообщение о поздравлениях президента Ахмадинеджада по случаю Дня Независимости Украины, где президентом Украины названо Виктора Ющенко, пишет ВВC Украины.

Иранский президент выражает надежду на углубление сотрудничая между Тегераном и Киевом. Также иранский лидер желает успехов украинскому народу и правительству.