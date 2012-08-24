Ахмадинеджад в поздравлении с Днем Независимости назвал президентом Ющенко
19:48, 24 августа 2012Политика
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Послание иранского президента Махмуда Ахмадинеджада "его украинскому коллеге Виктору Ющенко" по случаю годовщины Независимости размещен на официальном сайте президента Ирана.
Ахмадинеджад не успевает за сменой украинских президентов, фото ukrday.com
Иранская государственная служба новостей IRNA поместила сообщение о поздравлениях президента Ахмадинеджада по случаю Дня Независимости Украины, где президентом Украины названо Виктора Ющенко, пишет ВВC Украины.
Иранский президент выражает надежду на углубление сотрудничая между Тегераном и Киевом. Также иранский лидер желает успехов украинскому народу и правительству.
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