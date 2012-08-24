Третьяков призвал киевлян вывесить национальные флаги в День Независимости

Несколько дней волонтеры раздавали сине-желтые флаги жителям столицы с призывом вывесить их 24 августа на своих домах, продемонстрировав тем самым патриотизм и уважение к национальному празднику.

- Предлагаю всем киевлянам на День Независимости развернуть у своих домов наш национальный флаг, - сказалАлександр Третьяков журналистам. - Пусть это станет всеобщей традицией, которая объединит наше общество.

По словам Третьякова, первый День Независимости Украины он встретил в казарме, будучи курсантом Киевского военного инженерно-радиотехнического училища имени Покрышкина. - За несколькодней до этого, в дни путча ГКЧП, курсантам уже выдали каски, бронежилеты, автоматы. На плацу стояли БТРы... Но курсанты-киевляне тогда объединились, заявив, что, даже если будет отдан приказ, не станут стрелять по людям, - рассказал Александр Третьяков.

- Это было нашим общим решением. Как же иначе? Ведь в городе друзья, родственники... Тогда, к примеру, мой одноклассник Паша Розенко (один из «списочников» партии «УДАР». - Ред.) вместе со студентами был в гуще студенческой революции на граните, на центральной площади Киева. Как я мог выйти против него? Может быть, тогда я еще и не осознавал важность независимости для нашей страны. Но уже в скором времени пришло понимание судьбоносности этого момента для всегоукраинского народа.

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется путем самовыдвижения по столичному мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.