Тернополь празднует День Независимости с новыми фонтанами (фото)

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора предприятия, которое выиграло тендер на реконструкцию фонтанов, Виталий Мазурик, всего в системе трех отдельных фонтанов будет циркулировать 200 м куб. воды.

«Раньше воду для фонтанов брали из городского водопровода, после чего она сразу попадала в канализацию. Из-за этого КП «Тернопольводоканал» и городской бюджет несли серьезные расходы. Сейчас установлена система обратного водопровода», – сообщил В.Мазурик.

Внутреннее покрытие фонтанов сделано из керамогранита, бордюры и внешнее покрытие – из натурального гранита.

Также установлена система, которая обеспечивает светомузыкальное сопровождение фонтанов. Во время работы фонтанов на аллее теперь звучат известные произведения классической музыки.

На реконструкцию фонтанов из городского бюджета было выделено более 2 млн грн.