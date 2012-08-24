Литвин говорит, что языковой вопрос начнет решаться только после выборов

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин убежден, что волна признания русского языка региональным остановится только после выборов. И отмечает, что до выборов вряд ли удастся принять сбалансированное решение по «языковому» вопросу.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Эта волна, я так рассчитываю, остановится после выборов. Я думаю, что придет осмысление в местные органы власти, что все решения, которые они принимают - это ложится исключительно на местный бюджет. Очевидно, надо сначала посчитать во что обойдется смена вывесок, изменение бланков, я не говорю о чем-то более серьезном», - заявил Литвин.

«Сейчас есть несколько законопроектов, в том числе мой, в том числе Сергея Головатого, такой основательный закон, народного депутата Палицы и ряда других, относительно статуса украинского языка как государственного и относительно порядка применения языков в Украине. Я понимаю, что принять сбалансированное решение до завершения выборов будет невозможно. Поэтому я считаю, что было бы хорошо, чрезвычайно позитивным то, если бы мы приняли, скажем, в сентябре общегосударственную программу развития украинского языка как государственного, с насыщенным ее финансированием бюджетным еще в 2012 году и в бюджете на 2013 год. Я думаю, что это была бы спокойный, взвешенный ответ на те беспокойства, пессимистические и негативные настроения, которые доминируют в определенной части украинского общества », - отметил председатель ВР.