Литвин говорит, что языковой вопрос начнет решаться только после выборов
Волна признании русского языка региональным остановится только после выборов.
Председатель Верховной Рады Владимир Литвин убежден, что волна признания русского языка региональным остановится только после выборов. И отмечает, что до выборов вряд ли удастся принять сбалансированное решение по «языковому» вопросу.
Об этом он заявил в интервью «5 каналу».
«Эта волна, я так рассчитываю, остановится после выборов. Я думаю, что придет осмысление в местные органы власти, что все решения, которые они принимают - это ложится исключительно на местный бюджет. Очевидно, надо сначала посчитать во что обойдется смена вывесок, изменение бланков, я не говорю о чем-то более серьезном», - заявил Литвин.
«Сейчас есть несколько законопроектов, в том числе мой, в том числе Сергея Головатого, такой основательный закон, народного депутата Палицы и ряда других, относительно статуса украинского языка как государственного и относительно порядка применения языков в Украине. Я понимаю, что принять сбалансированное решение до завершения выборов будет невозможно. Поэтому я считаю, что было бы хорошо, чрезвычайно позитивным то, если бы мы приняли, скажем, в сентябре общегосударственную программу развития украинского языка как государственного, с насыщенным ее финансированием бюджетным еще в 2012 году и в бюджете на 2013 год. Я думаю, что это была бы спокойный, взвешенный ответ на те беспокойства, пессимистические и негативные настроения, которые доминируют в определенной части украинского общества », - отметил председатель ВР.