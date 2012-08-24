Порядок на праздник Независимости обеспечат более 16 тысяч милиционеров

10:24, 24 августа 2012
Политика
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Более 16 тысяч милиционеров обеспечивают охрану общественного порядка во время празднования Дня Независимости Украины.

Милиция сделает праздник спокойным

Как сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью МВД Украины, по информации, поступившей в МВД из регионов, в 820 населенных пунктах государства по случаю празднования 21-й годовщины Независимости Украины запланировано проведение почти полутора тысяч мероприятий. В них планируют принять участие более 800 тысяч человек.

Охрану общественного порядка во время проведения мероприятий в целом по государству будут обеспечивать более 16 тысяч правоохранителей.

В Киеве в торжествах планируют принять участие более 50 тысяч человек, а их спокойствие будут охранять 3 тыс. 573 работника милиции, из них 950 военнослужащих внутренних войск МВД и 200 работников спецподразделения “Беркут” Главного управления МВД Украины в Киевской области.

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