Депутат от Партии регионов побил фотожурналиста

Народный депутат Украины от Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ во время своего пребывания в Харькове совершил нападение на фотокорреспондента харьковского Интернет-издания “Медиа-порт” и агентства Associated Press Андрея АВДОШИНА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам журналист, инцидент произошел в субботу, 3 июня, на сессии Харьковского областного совета, когда депутаты из фракции Партии регионов в ходе голосования о выражении недоверия губернатору Арсену АВАКОВУ закрылись в малом зале, не пуская туда никого. “Произошло столкновение, а один из тех, кто охранял вход, ударил депутата областного совета, и я начал снимать эту сцену”, - сказал фотокорреспондент.

“В этот момент ШЕНЦЕВ ударил кулаком по моей фотокамере, однако я успел сделать несколько снимков, и вы их можете увидеть в Интернете”, - сообщил А.АВДОШИН. Он отметил, что отреагировал также эмоционально, в ответ дав пинка нападавшему.

Журналисты “Медиа-порта” отмечают, что Д.ШЕНЦЕВ был зарегистрирован народным депутатом 25 мая, и до поездки в Харьков пробыл в статусе депутата немного больше недели.

На вопрос, будет ли он подавать в суд, А.АВДОШИН сказал, что сейчас решает это, хотя знает, что народный депутат в Украине имеет статус неприкосновенности, как знает и то, что по закону о государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов предусмотрена ответственность за совершение преступления против журналиста при выполнении им профессиональных обязанностей, и препятствование его служебной деятельности приравниваются к преступлениям против правоохранителей.

За преднамеренное препятствование профессиональной деятельности журналиста соответствующая статья Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф, арест до 6 месяцев или заключение до трех лет.

Как сказал А.АВДОШИН, подобные инциденты иногда случаются в его работе, и участилось это во время прошлых выборов. “Особенно доставалось от “регионалов”, - сказал он.