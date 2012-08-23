За год семья младшего сына Януковича заработала 746 грн - декларация

Младший сын Президента Украины Виктора Януковича, народный депутат Виктор Янукович, который баллотируется в следующий парламент (№22 партийного списка Партии регионов), за прошлый год заработал всего 233 тыс. грн.

Об этом свидетельствует его декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованная на сайте Центральной избирательной комиссии.

В прошлом году совокупный доход В.Януковича составлял 233 тыс. 306 грн, большая часть которого - 193 тыс. 317 грн - заработная плата, 35 тыс. 95 грн - материальная помощь и 4 тыс. 894 грн - дивиденды и проценты.

Сын главы государства владеет земельным участком площадью 1610 кв. м, квартирой - 379,1 кв. м и другим недвижимым имуществом - 510,8 кв. м. В то же время у В.Януковича (младшего) нет ни жилого, ни садового дома. На содержание имущества он потратил 87 тыс. 279 грн.

Нет у В.Януковича и легкового автомобиля и других средств передвижения, хотя среди имущества есть гараж площадью 20,5 кв. м.

На банковском счете кандидата - 1 млн 153 тыс. 614 грн.

В то же время совокупный доход семьи В.Януковича (жены и сына) составил в 2011 году 746 грн., и эта сумма полностью состоит из дивидендов и процентов. У семьи В.Януковича отсутствует какое-либо недвижимое имущество и транспортные средства. Сумма средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях семьи В.Януковича младшего также скромная - 195 грн.