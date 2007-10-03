В заявлении Президента речь не шла ни о широкой, ни об узкой коалиции

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что в сегодняшнем заявлении Президента Виктора ЮЩЕНКО “не шла речь ни о широкой, ни об узкой коалиции”.

Об этом политолог сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По его словам, речь шла о факте начала переговоров относительно формирования правительства, парламентской коалиции, о поиске оптимального, неконфликтного варианта сотрудничества между большинством и меньшинством.

По мнению эксперта, “это является своеобразным тестом на то, как политические силы прореагируют на необходимость поиска общей платформы до формирования правительства”. По словам В.КАРАСЕВА, важно, чтобы политики не отказались от поиска компромисса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в своем заявлении относительно формирования коалиции Виктор ЮЩЕНКО сказал, что ждет от Партии регионов, БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина мудрых шагов к консолидации страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.

В свою очередь, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал позицию, выраженную Президентом относительно формирования парламентской коалиции.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ останется в оппозиции, в случае создания коалиции между блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Партией регионов.