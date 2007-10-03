Если Ющенко пойдёт на ”широкую” коалицию, следующим президентом будет Тимошенко
На Президента давят со всех сторон
Эксперт Киевского института проблем управления им. Горшенина Владимир ЗАСТАВА считает, что создание парламентской коалиции на основе Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона» обеспечит победу лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на очередных президентских выборах.
Такое мнение В.ЗАСТАВА выразил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о создании парламентской коалиции.
Эксперт предположил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО сделал заявление под воздействием нескольких факторов.
«Во-первых, есть внешние силы – прозападные и провосточные. Прозападные силы неоднократно заявляли, что потенциально поддерживают широкую коалицию, так как для них принципиально важно видеть стабильность в Украине, а провосточные силы заявляли о том, что для них очень важно, чтобы агент влияния России - а в данном случае это Партия регионов - присутствовала во власти. И прозападные силы, и провосточные силы всегда в публичных высказываниях поддерживали формат широкой коалиции – Партии регионов и «Нашей Украины», - сказал В.ЗАСТАВА.
С другой стороны, по его словам, В.ЮЩЕНКО желает быть Президентом всей страны, а не одной ее части. «Понимая, что за Партией регионов стоит значительное количество избирателей, он пытается таким образом показать, что он над ситуацией и может управлять этой ситуацией. Президент желает, чтобы было такое объединение и консолидация всех политических сил», - добавил он.
Эксперт также считает, что в случае создания коалиции в составе Партии регионов и НУ-НС Блок Юлии Тимошенко будет работать в оппозиции. «БЮТ готов к такому развитию событий и если так произойдет, то тогда Юлию ТИМОШЕНКО можно будет досрочно поздравлять с победой на ближайших президентских выборах», - предположил В.ЗАСТАВА.
По его мнению, выступая с заявлением о формировании парламентской коалиции, В.ЮЩЕНКО пытался заручиться поддержкой Партии регионов на следующих президентских выборах. «На следующих президентских выборах В.ЮЩЕНКО будет необходима поддержка восточных областей. И это был посыл в том числе и бизнесменам, которые поддерживают Партию регионов. Прежде всего, речь идет о Ринате АХМЕТОВЕ и его группе», - считает эксперт.