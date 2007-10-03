Если Ющенко пойдёт на ”широкую” коалицию, следующим президентом будет Тимошенко

Эксперт Киевского института проблем управления им. Горшенина Владимир ЗАСТАВА считает, что создание парламентской коалиции на основе Партии регионов и блока «Наша Украина – Народная самооборона» обеспечит победу лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на очередных президентских выборах.

Такое мнение В.ЗАСТАВА выразил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО о создании парламентской коалиции.

Эксперт предположил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО сделал заявление под воздействием нескольких факторов.

«Во-первых, есть внешние силы – прозападные и провосточные. Прозападные силы неоднократно заявляли, что потенциально поддерживают широкую коалицию, так как для них принципиально важно видеть стабильность в Украине, а провосточные силы заявляли о том, что для них очень важно, чтобы агент влияния России - а в данном случае это Партия регионов - присутствовала во власти. И прозападные силы, и провосточные силы всегда в публичных высказываниях поддерживали формат широкой коалиции – Партии регионов и «Нашей Украины», - сказал В.ЗАСТАВА.

С другой стороны, по его словам, В.ЮЩЕНКО желает быть Президентом всей страны, а не одной ее части. «Понимая, что за Партией регионов стоит значительное количество избирателей, он пытается таким образом показать, что он над ситуацией и может управлять этой ситуацией. Президент желает, чтобы было такое объединение и консолидация всех политических сил», - добавил он.

Эксперт также считает, что в случае создания коалиции в составе Партии регионов и НУ-НС Блок Юлии Тимошенко будет работать в оппозиции. «БЮТ готов к такому развитию событий и если так произойдет, то тогда Юлию ТИМОШЕНКО можно будет досрочно поздравлять с победой на ближайших президентских выборах», - предположил В.ЗАСТАВА.

По его мнению, выступая с заявлением о формировании парламентской коалиции, В.ЮЩЕНКО пытался заручиться поддержкой Партии регионов на следующих президентских выборах. «На следующих президентских выборах В.ЮЩЕНКО будет необходима поддержка восточных областей. И это был посыл в том числе и бизнесменам, которые поддерживают Партию регионов. Прежде всего, речь идет о Ринате АХМЕТОВЕ и его группе», - считает эксперт.