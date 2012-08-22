Тигипко ушел на выборы, а в Кабмине просто обеспечивает кворум
23:40, 22 августа 2012Политика
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Заместитель председателя Партии регионов, вице-премьер-министр Сергей Тигипко с 16 августа находится в отпуске в связи с проведением избирательной кампании.
Заседание Кабинета Министров
Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь С.Тигипко Ирина Рудько.
Она объяснила, что С.Тигипко, который сегодня присутствовал на заседании Кабинета министров, приходит на заседания правительства для обеспечения кворума, поскольку сейчас многие министры находятся в отпусках.
На время отпуска С.Тигипко его обязанности будет исполнять заместитель министра социальной политики Вячеслав Коломиец.
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