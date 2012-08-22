Тигипко ушел на выборы, а в Кабмине просто обеспечивает кворум

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь С.Тигипко Ирина Рудько.

Она объяснила, что С.Тигипко, который сегодня присутствовал на заседании Кабинета министров, приходит на заседания правительства для обеспечения кворума, поскольку сейчас многие министры находятся в отпусках.

На время отпуска С.Тигипко его обязанности будет исполнять заместитель министра социальной политики Вячеслав Коломиец.