Тигипко ушел на выборы, а в Кабмине просто обеспечивает кворум

23:40, 22 августа 2012
Политика
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Заместитель председателя Партии регионов, вице-премьер-министр Сергей Тигипко с 16 августа находится в отпуске в связи с проведением избирательной кампании.

Заседание Кабинета Министров

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь С.Тигипко Ирина Рудько.

Она объяснила, что С.Тигипко, который сегодня присутствовал на заседании Кабинета министров, приходит на заседания правительства для обеспечения кворума, поскольку сейчас многие министры находятся в отпусках.

На время отпуска С.Тигипко его обязанности будет исполнять заместитель министра социальной политики Вячеслав Коломиец.

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