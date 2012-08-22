"Свобода" требует 23 августа снять иностранные флаги

Об этом говорится в официальном заявлении облорганизации, переданной УНИАН.

Как отмечено в заявлении, “в связи с приближением праздника – Дня Государственного Флага Украины, который ежегодно отмечается в Украине 23 августа, Закарпатская облорганизация ВО «Свобода» обратилась к руководителям государственных заведений, учреждений, органов местного самоуправления с требованием снять со зданий флаги иностранных государств, поскольку их наличие там является нарушением ст. 20 Конституции Украины и Постановления Верховной Рады Украины от 28 января 1992 года «О Государственном Флаге Украины».

Соответствующее обращение, говорится в сообщении, активисты «Свободы» направят всем руководителям сельских и поселковых советов и пр., где имеют место подобные нарушения.

«Вывешивание на государственных учреждениях, заведениях или зданиях любых других флагов рядом с Государственным Флагом Украины мы расцениваем как надругательство над государственными символами Украины и посягательство на ее суверенитет, что влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 338 УК Украины" – отмечает в обращении председатель Закарпатской областной организации ВО "Свобода" Олег Куцын.

В случае невыполнения своего требования Закарпатская "Свобода" обещает обратиться с соответствующими заявлениями в Службу безопасности Украины и в Генеральную прокуратуру Украины для привлечения к ответственности должностных лиц, с согласия которых нарушается действующее законодательство Украины, а также будет действовать в порядке, предусмотренными Законом Украины "О политических партиях".

О.Куцын также сообщил, что в настоящее время буквально во всех селах Береговского района Закарпатья на зданиях госучреждений рядом с украинским флагом висят флаги Венгерской республики. Также эти флаги есть в 12 селах Виноградовского района, в нескольких - Мукачевского и Ужгородского. В отдельных селах Хустского и Тячевского районов, в частности в поселке Солотвино Тячевского района, рядом с украинским флагом реет флаг Румынии.

«Что самое показательное, почему-то всегда флаги иностранных государств в лучшем состоянии, новее украинских. На украинском флаге обычно нельзя даже определить, где голубой цвет, где желтый. Это свидетельствует только о неуважении к символике нашего государства», - добавил О.Куцын.

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По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в 2001 году, в Закарпатье проживает более 151,5 тыс. венгров, в основном в Береговском, Виноградовском, частично – в Ужгородском и Мукачевском районах.

Представители румынского нацменьшинства проживают в основном в Тячевском, частично – в Раховском и Хустском районах Закарпатья. Согласно данным последней переписи, в Закарпатье назвали себя румынами 32,1 тыс. чел.