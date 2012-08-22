Вместо Януковича к шахтерам поедет Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит с рабочей поездкой Луганскую область 25 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, в настоящее время проходит аккредитация журналистов, желающих освещать данное событие.

Пресс-секретарь губернатора Луганской области Андрей Дихтяренко в комментарии УНИАН сообщил, что о приезде в Луганск Президента Украины Виктора Януковича на празднование Дня шахтера 26 августа, в ОГА ничего не известно.

При этом он отметил, что празднование Дня шахтера состоится 25 августа.

«У нас информация о визите Азарова, к этому визиту мы и готовимся», - сказал А.Дихтяренко.

Как сообщал УНИАН, 21 августа мэр Луганска С.Кравченко сообщил журналистам о том, что Президент Украины Виктор Янукович примет участие в праздновании Дня шахтера 26 августа в Луганске.