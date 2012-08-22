Эксперт: У ЦИК было достаточно информации, чтобы отказать Сацюку в регистрации

По его словам, ЦИК имеет достаточно возможностей для получения информации о кандидатах из разных источников.

«Центризбирком может получить в любом порядке - через средства СМИ, через официальное обращение или через заявление - документы, свидетельствующие о том, что тот или иной кандидат не имеет права баллотироваться, потому что он является нарушителем закона», - сказал он в эксклюзивном комментарии для Укринформа.

Он также отрицает любые объяснения некоторых экспертов о невозможности проверить в ЦИК тот объем документов, которые подаются кандидатами на регистрацию.

«Если подаются документы на регистрацию, то для того и существует ЦИК, чтобы рассмотреть их на соответствие существующему законодательству. Другое дело, что сложно «перелопатить» такое большое количество документов. Тогда возникает вопрос - зачем их так много подавать? Возможно, стоило бы ограничить на законодательном уровне количество необходимых документов», - сказал политолог.

Кость Бондаренко сослался на несколько резонансных примеров: «Имею в виду примеры с Павлом Лазаренко, Юлией Тимошенко и Юрием Луценко. Для них тоже не подавали каких-то дополнительных документов. В частности, справки из Сан-Франциско, что Павел Лазаренко находится там, никто же не приносил. Но ЦИК приняло соответствующее решение - не регистрировать».

Что же касается такого предостережения для кандидатов в народные депутаты, как их причастность к спецслужбам других государств, то по мнению политолога, оно не является определяющим. «Есть кадровые сотрудники, а есть такие, которые работают как советники. Это разные вещи. Если говорить о Сацюке, то он может быть советником десяти спецслужб мира, но ему бы не запрещалось выдвигаться в Украине, если бы он находился тут на протяжении последних 5 лет», - убежден К.Бондаренко.

Политолог также заметил, что судебное решение о снятии с регистрации кандидатом в народные депутаты экс-первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка было очевидным.

«Ведь против него было возбуждено уголовное дело относительно отравления Ющенко. На протяжении последних пяти лет он, по данным как Пограничной службы, так и Генпрокуратуры, не находился на территории Украины. Более того, пользовался паспортом гражданина Российской Федерации. В таких случаях это противоречит норме Закона», - продолжил К.Бондаренко.

Эксперт также добавил, что оценку действиям членов ЦИК Валерия Шелудько и Андрея Магеры должен давать не суд, а специальная комиссия.

«Что же касается решения в отношении Магеры и Шелудько, то нужно, чтобы им оценку давал не суд, а в первую очередь сама ЦИК - в соответствии с дисциплинарными нормами, предусмотренными для членов ЦИК. Я думаю, этот вопрос можно было бы решить значительно проще в дисциплинарном режиме, тем более, что решение о регистрации Сацюка принималось коллегиально», - сказал Бондаренко.