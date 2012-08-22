Третьякова раздражает ложь политиков в декларациях о доходах

При этом народный депутат в своем интервью «АиФ-Украина» отметил: «Меня, откровенно говоря, раздражает, когда далеко не самые бедные люди, идущие в парламент, указывают в своих декларациях доходы в пару тысяч гривен в месяц, и, передвигаясь на «Мерседесе», записывают в свою декларацию «Запорожец». Получается, что свой поход в политику они начинают с обмана».

По мнению Третьякова, наличие финансового ресурса даст ему возможность эффективнее решать проблемы избирателей. «Согласитесь, жить в богатом обществе гораздо приятнее и безопаснее, чем в бедном, - отмечает он. - Уже достигнув определенного уровня достатка, я хочу, чтобы у как можно большего количества людей была возможность максимально реализовать себя в той или иной сфере. Я не иду в Верховную Раду получать квартиру, машину, какие-то блага - все, что мне нужно для жизни, у меня есть. Я иду в парламент, чтобы влиять на ситуацию в стране».

Как утверждает Третьяков, ради реванша демократических сил в Украине ему «не жалко ни сил, ни средств».

Напомним, что оппозиционный депутата Александр Третьяков баллотируется по №218-му мажоритарному округу Киева, включающему части Святошинского и Оболонского районов, путем самовыдвижения.