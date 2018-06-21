Тарас Стецькив: Нам не нужны перебежчики из ПР и КПУ

Все политические силы, проходящие в Верховную Раду, с первого же дня начали коалиционные переговоры и подсчет должностей, который рассчитывают получить. Но вполне понятно, что часть политиков блефуют, когда говорят о победе. Сегодня большинство прогнозов строятся вокруг того, что коалиция будет демократической в формате НУ–НС – БЮТ. К которым, возможно, присоединится Блок Литвина. Помня о прошлогоднем дерибане постов между демократами, повлекшем передел власти в парламенте, мы обратились с несколькими вопросами к представителю “Нашей Украины – Народной самообороні” Тарасу Стецькиву:

Какие на сегодня кадровые аппетиты “Нашей Украины – Народной самообороны”?

В первую очередь пойдет речь о должностях в правительстве, и будет логично, если БЮТ возьмется за социально-экономический блок, а к НУ–НС отойдет силовой блок, прежде всего – должность министра внутренних дел...

Это будет Юрий Луценко?

А почему и нет? Думаю, что должность вице-премьера – министра внутренних дел была бы вполне адекватной... Кроме того, нам достанутся СБУ, Генеральная прокуратура и, возможно, новообразованное Национальное антикоррупционное бюро. Поскольку наш блок был инициатором антикоррупционного наступления, вполне логично, что его представители в правительстве получат силовые ведомства. Соответствующий профильный комитет в Верховной Раде также будет закреплен за представителями НУ–НС...

Реально ли, что министры иностранных дел и обороны Арсений Яценюк и Анатолий Гриценко будут работать в новом правительстве на своих нынешних должностях?

Вероятно, что да. Мне кажется, это было бы хорошим шагом по реализации подписанной в соглашении (между БЮТ и НУ–НС) нормы, в которой говорится о том, что правительственные портфели делятся между фракциями 50 на 50. В принципе соотношение количества портфелей можно коррелировать с результатами выборов. Но, скорее всего, будет соблюдено это условие.

Какие-то еще конкретные кандидаты на должности уже есть?

Есть два десятка кандидатов, из которых мы будем делать выбор путем внутренних дискуссий. Уверен, эти должности получат наиболее достойные из них. А кто не получит мест в правительстве, тот получит в парламентских комитетах.

А что касается спикера и его заместителей?

Если Литвин к нам присоединяется, на что мы имеем серьезную надежду, тогда вопрос руководства ВР, а в частности должностей спикера и первого вице-спикера – может быть предметом компромиссов. У “Нашей Украины” есть своя кандидатура, но каким-то образом нужно учесть интересы блока Литвина. Что касается второго вице-спикера – у нас есть традиция с 90-го года: эта должность отходит оппозиции. Есть еще одна должность, которая будет иметь большое значение, – координатор парламентского большинства. Она может уравновешивать должность будущего спикера. В этом вопросе также будет вестись дискуссия между НУ–НС и БЮТ. Возможна конфигурация, при которой первый заместитель главы ВР будет от НУ, а координатор большинства – от БЮТ. Или наоборот.

Кто в таком случае может возглавить фракцию НУ–НС?

Думаю, это будет Вячеслав Кириленко.

В отношении Кириленко также слышится версия, мол, он может получить кресло председателя парламента...

Такой вариант рассматривается. Соответственно, руководителем фракции будет другой представитель нашего блока.

Вы все же надеетесь на союз с блоком Литвина. Сколько шансов, что он состоится?

Во-первых, мы и без него имеем парламентское большинство – 226 голосов. С Литвиным она будет более стойкой. И, по большому счету, какой у Литвина маневр? Разве он захочет с “Регионами” и коммунистами быть в оппозиции? Думаю, что нет. Посмотрите на его список – там целый ряд прагматично настроенных людей, которые уже побывали в исполнительной власти. Поэтому речь идет лишь о том, чтобы учесть их интересы и интересы самого Владимира Литвина. Думаю, эти интересы и аппетиты будут адекватными, поэтому нам удастся достаточно быстро договориться.

Вы уверены, что на этот раз опять не будет перебежчиков из будущей фракции?

Думаю, что на этот раз – нет. Качество списков уже значительно выше. Да и хватит уже! В конце концов, можно будет добиться императивного мандата. И тогда их в принципе не будет.

Во-первых, есть все шансы на создание демократического большинства. Зачем бежать из него в оппозицию? Захотим ли мы принимать таких от “Регионов” и коммунистов? Думаю, нам не такие нужны.

Вместе с командой Литвина мы можем иметь 248 голосов – вполне устойчивое большинство, способное обеспечивать законодательную деятельность правительства и быть хорошей опорой для будущего демократического правительства.

Достаточно надежны ли для этого договоренности с блоком Юлии Тимошенко?

Да. Достаточно надежны. И другой коалиции, чем демократической, мы не видим.

Беседовал Дмитрий Стаховский