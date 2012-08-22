Тюремщики говорят, что решения об этапировании Луценко еще нет

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.

«Есть процедура, когда до подачи апелляции, ее рассмотрения осужденного не перемещают в колонию, чтобы потом не создавать дискомфорт его перевозки из одного региона в другой для рассмотрения апелляции», - сказал И.Андрушко.

Он отметил, что, по имеющейся у него информации, срок подачи апелляционной жалобы Ю.Луценко и его адвокатов истекает 30 августа.