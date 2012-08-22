Тюремщики говорят, что решения об этапировании Луценко еще нет
12:32, 22 августа 2012Политика
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Решения об этапировании экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в колонию на сегодняшний день нет.
Луценко переведут из СИЗО в колонию
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко.
«Есть процедура, когда до подачи апелляции, ее рассмотрения осужденного не перемещают в колонию, чтобы потом не создавать дискомфорт его перевозки из одного региона в другой для рассмотрения апелляции», - сказал И.Андрушко.
Он отметил, что, по имеющейся у него информации, срок подачи апелляционной жалобы Ю.Луценко и его адвокатов истекает 30 августа.
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