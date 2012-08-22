Посол: Украине не стоит надеяться на языковой козырь в переговорах с РФ

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко.

“Я вообще считаю, что вопрос русского языка слишком политизирован, и я бы не ставил вопрос так, что это какая-то уступка или какой-то козырь на переговорах с Россией. В первую очередь, этот вопрос нужно нам внутри страны решить, чтобы он перестал быть предметом спекуляции”, - сказал посол.

“Хотя комментариев очень много в этой стране и со стороны политиков, и со стороны экспертов и политологов, но я ни разу не слышал такого мнения, что это было сделано Украиной как какая-то уступка или какой-то жест в сторону РФ”, - отметил В.Ельченко.

По словам посла, большинство экспертов считают и открыто говорят, что это внутреннее дело Украины и к решению этого вопроса наша страна шла не один год.

“Я не вижу какой-то особой заинтересованности со стороны РФ в этом вопросе”, - сказал В.Ельченко.