Янукович прилетел в Харьков

11:15, 22 августа 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с рабочей поездкой в Харьковскую область.

Янукович прогуляется по парку

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, президентский самолет приземлился в международном аэропорту «Харьков» около 11.00.

В.Януковича возле самолета встретили председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и другие представители местных властей.

Планируется, что В.Янукович в Харькове примет участие в открытии памятника Независимости Украины на площади Конституции, осмотрит реконструированный Парк им. Горького, а также встретится с хозяйственным активом Харьковской области. Во время встречи, которая будет проходить в Харьковской облгосадминистрации, будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием Харьковского региона.

В завершение Президент пообщается с представителями СМИ.

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