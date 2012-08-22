Янукович прилетел в Харьков

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, президентский самолет приземлился в международном аэропорту «Харьков» около 11.00.

В.Януковича возле самолета встретили председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и другие представители местных властей.

Планируется, что В.Янукович в Харькове примет участие в открытии памятника Независимости Украины на площади Конституции, осмотрит реконструированный Парк им. Горького, а также встретится с хозяйственным активом Харьковской области. Во время встречи, которая будет проходить в Харьковской облгосадминистрации, будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием Харьковского региона.

В завершение Президент пообщается с представителями СМИ.