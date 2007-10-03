Азаров: новый премьер получит страну с полными закромами и казной

Новый премьер-министр Украины, кто бы им ни стал, получит наполненную казну, большой запас газа и зерна, заявляет первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, что в наследство получит новый премьер-министр.

«Еще рано об этом говорить, но давайте попробуем оценить. Нас ругают, что у нас очень много денег в казначействе. У нас полная казна. Говорят, плохо. А представьте, что было бы с ценами, если бы было не так… Казна полна, запасы хлеба в Госрезерве приближаются к отметке миллион - великолепный запас. К зиме страна подготовлена, газа в газохранилищах 32 миллиардов кубов. Вот я примерно в таком же состоянии передавал дела в 2005 году. Темпы экономического роста - 7,5% по итогам 8 месяцев. Дай Бог такими темпами идти дальше. Давайте не будем сейчас загадывать и делать быстротекущих прогнозов», - сказал Н.АЗАРОВ.