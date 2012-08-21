В оппозиции заявили, что на День Независимости переворотов не будет

Об этом заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции лидер партии «Гражданская позиция» (партия входит в Объединенную оппозицию «Батькивщина» - УНИАН) Анатолий Гриценко, отвечая на вопрос УНИАН, что планирует Объединенная оппозиция на 24 августа.

«Переворотов не будет. Это праздник. Будем вместе с людьми праздновать День Независимости, обращаться к людям и говорить о том, какие угрозы независимости существуют, как вместе локализовать эти угрозы. Как сделать так, чтобы слово «независимость» имело правдивый смысл», - сказал А. Гриценко.

Он отметил, что грустно, когда «независимость мы воспринимаем, как то, что от Украины ничего не зависит в мире, а от граждан Украины ничего не зависит в их собственном государстве» и подчеркнул, что «такой фальшивой независимости нам не надо».

А. Гриценко убежден, что «за 21 год независимости можно было бы привести в порядок страну и сделать такой, чтобы из нее не бежали миллионы в поисках рабочего места», и об этом нужно говорить с людьми.

«Поэтому будет беседа откровенная с людьми в мирном, спокойном, праздничном формате. Никаких протестных акций в День Независимость мы делать не планируем, потому что это не кстати. Это государственный праздник», - подытожил лидер партии.