Милиция задержала кандидата от оппозиции - подозревают в покушении на убийство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Крымского штаба оппозиции.

В пресс-центре отметили, что считают задержание И.Лесива незаконным, и что сотрудники милиции пытаются обвинить кандидата от оппозиции в хулиганстве.

По информации пресс-центра, сотрудники милиции незаконно изъяли у И.Лесива удостоверение кандидата в народные депутаты Украины.

«И.Лесив является единственным реальным конкурентом кандидата от Партии регионов Александра Нечаева - генерального директора завода «Титан» - ставленника олигарха Дмитрия Фирташа», - добавили в пресс-центре.

При этом, как сообщил сектор связей с общественностью ГУМВД Украины в Крыму, 19 августа в 21:30 в дежурную часть Черноморского райотдела милиции поступило сообщение из медучреждения пгт Черноморское, что в приемный покой доставлен 43-летний мужчина с резаными ранами лица и туловища.

20 августа следственным управлением крымского милицейского Главка было возбуждено уголовное дело по ст.15 и ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

По данным милиции, указанный гражданин, обоснованно подозреваемый в совершении данного преступления, был задержан в порядке ст.115 (по подозрению в совершении преступления) УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания Черноморского райотдела милиции.

Милиция утверждает, что вина задержанного подтверждается имеющейся свидетельской базой, в частности, показаниями потерпевшего и свидетелей. Также были изъяты вещественные доказательства, в т.ч. орудие совершения преступления.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской.

Также милиция заявляет, «что никакой политической подоплеки в данном задержании нет, сотрудники милиции действуют строго в рамках правового поля, с соблюдением действующего законодательства и без учета политических убеждений как задержанного, так и потерпевшего».