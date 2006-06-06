Сторонники Жовтяка пикетируют “Украинский дом”, где проходит пресс-конференция Ющенко

Столичный “Украинский дом”, где проходит пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, пикетируют сторонники Евгения ЖОВТЯКА, которого глава государства освободил от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Как рассказал корреспонденту УНИАН депутат Киевского областного совета, первый заместитель председателя Украинской народной партии Николай СТЕЛЬМАХ, сегодня на очередной митинг в поддержку Е.ЖОВТЯКА приехали около 8 тысяч представителей разных районов области, среди которых немало представителей разных политических сил и общественных организаций Киевской области.

Н.СТЕЛЬМАХ отметил, что сначала мероприятие планировалось провести возле Секретариата Президента Украины, где обычно и проводились пикетирования сторонников Е.ЖОВТЯКА. Но, узнав о том, что В.ЮЩЕНКО дает пресс-конференцию в “Украинском доме”, организаторы отправили колонну участников акции на Европейскую площадь.

По словам Н.СТЕЛЬМАХА, митинг проводится в рамках бессрочной акции в защиту Е.ЖОВТЯКА. Участники митинга требуют, чтобы Президент принял Е.ЖОВТЯКА, а также членов общественного комитета Киевской области и разъяснил им мотивы увольнения Е.ЖОВТЯКА.

“Потому что объяснения ЕХАНУРОВА относительно этого увольнения нас не устраивают”, - отметил Н.СТЕЛЬМАХ. По его словам, “1 июня мы имели переговоры с главой Секретариата Президента Олегом РЫБАЧУКОМ, который обещал организовать такую встречу. Но до сих пор этого не произошло”.

Уже в начале митинга представители УНП сформировали группу делегатов, с которыми, как ожидают, по окончании пресс-конференции встретится Виктор ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. 27 апреля правительство, возглавляемое Юрием ЕХАНУРОВЫМ, подало Президенту представление о необходимости освобождения Е.ЖОВТЯКА от должности за “ухудшение отдельных показателей социально-экономического развития области”. Е.ЖОВТЯК категорически не согласен с этим, настаивая на том, что ухудшения нет, более того, возглавляемая им Киевская область динамично развивается, в частности, по итогам первого квартала года по совокупности экономических и социальных показателей она вышла на первое место среди областей Украины.

24 мая 2006 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской областной государственной администрации. Причины увольнения в документе не указаны.

Кроме того, в день появления указа Е.ЖОВТЯК находился на больничном после хирургической операции.

Активисты УНП и ряда других партий и общественных организаций области заявили о намерении организовывать пикеты и прибегать к блокированию автодорог в знак протеста против увольнения Е.ЖОВТЯКА. Сам Е.ЖОВТЯК призвал своих сторонников воздержаться от радикальных действий.

Он подал административный иск “О признании Указа Президента от 24.05.2006 года противоправным, его отмене и восстановлении на работе” в Киево-Святошинский райсуд, и тот приостановил действие указа до рассмотрения дела по существу.

Однако на следующий день этот же суд отменил решение о приостановке действия президентского указа по заявлению Министерства юстиции.

2 июня руководитель Секретариата Президента Украины Олег РЫБАЧУК встретился с Е.ЖОВТЯКОМ. Во время беседы стороны договорились об организации встречи В.ЮЩЕНКО с Е.ЖОВТЯКОМ, в ходе которой последний изложит свои взгляды относительно своего освобождения от должности председателя Киевской областной государственной администрации.

Сегодня суд перенес слушание иска Е.ЖОВТЯКА к Президенту на 16 июня из-за неявки представителей истца.