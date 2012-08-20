В палатке с именем кандидата в депутаты продавали дешевую картошку
В КИУ напомнили, что это квалифицируется как "непрямой подкуп избирателя".
В Киевском районе Одессы кандидат в депутаты Верховной Рады Украины по одномандатному избирательному округу №133 Вадим Черный от своего имени организовал продажу картофеля по заниженной цене.
Как сообщили УНИАН в Одесской облорганизации Комитета избирателей Украины, в палатке, на котрой большими буквами было написано имя этого кандидата-мажоритарщика, продавали картофель по цене 1,95 грн. за кг при средней рыночной цене в 3,5 грн. Всего было распродано несколько тонн картофеля высокого качества, что было зафиксировано в видеосюжете местной телекомпании «Град».
Как отметили в КИУ, «ранее подобное мероприятие проходило по инициативе еще одного кандидата в народные депутаты Украины по этому избирательному округу - Игоря Маркова».
В Одесском областном КИУ напомнили, что такие предвыборные акции можно назвать новыми технологиями стимулирования и «отнести к непрямому подкупу избирателей».