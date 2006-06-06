Ни Тарасик, ни Софийка, ни Екатерина - никто из Ющенко не стрелял в прокурора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утверждает, что члены его семьи не имеют никакого отношения к инциденту, который произошел в Киеве с Бориспольским межрайонным прокурором Александром КУЗОВКИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Данный инцидент, который вы раздуваете несколько недель, не имеет никакого отношения к моей семье», - сказал, в частности, В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопросы журналистов о возможной причастности сына Президента к данному инциденту, о чем писали многие СМИ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас продолжается следствие, и предложил представителям СМИ взять над этим процессом «журналистский патронат».

«И давайте заниматься более серьезными делами. Я не хочу тратить свое время на объяснение некоторых глупостей, которые кое-кто хотел, чтобы я объяснял», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что сам как Президент, так и члены его семьи находятся «под законом», то есть в любых случаях находятся исключительно в правовой плоскости.

Напомним, что инцидент с А.КУЗОВКИНЫМ произошел вечером 19 мая. В прессе неоднократно появлялась информация, что человек, стрелявший в А.КУЗОВКИНА, является охранником Андрея ЮЩЕНКО. При этом некоторые СМИ отмечали, что сам А.ЮЩЕНКО присутствовал при инциденте и ударил А.КУЗОВКИНА в голову.

Генеральная прокуратура, а также Центр общественных связей Главного управления МВД Украины, в г. Киеве заявили о непричастности сына Президента к инциденту с А.КУЗОВКИНЫМ.

Это отмечал также и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.