Власенко: Любое решение, кроме отмены приговора Тимошенко, будет незаконным

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге перед ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс лечения, высказал ее защитник народный депутат Сергей Власенко.

«И защита, и Юлия Владимировна Тимошенко убеждены, что это дело загнало режим Януковича в тупик, и для того чтобы из этого тупика выйти, Янукович должен дать четкое указание подконтрольному ему Высшему специализированному суду вынести единственно законное решение по этому делу – отменить приговор от 11 октября прошлого года и постановление Апелляционного суда от 23 декабря 2011 года», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что, по мнению Ю.Тимошенко, Высший спецсуд долгое время немотивированно медлил с рассмотрением кассации и таким образом создавал «препятствия на пути обжалования приговора Тимошенко по газовому делу в Европейском суде по правам человека».

По мнению С.Власенко, в материалах уголовного дела нет доказательств вины Ю.Тимошенко. «Я не буду уже говорить о том, что в материалах дела лежит письмо министра юстиции Лавриновича и генерального прокурора на тот момент господина Медведько о том, что Тимошенко имела право подписывать такие директивы, однако на самом документе нет подписи Тимошенко, а также в материалах дела есть показания свидетелей, которые говорят о том, что она не могла ставить печать на этих документах», - отметил С.Власенко.

По его мнению, также нет оснований возвращать газовое дело в суды низших инстанций.

«Единственно законным решением является отмена незаконно вынесенного приговора и постановления апелляционной инстанции», - подчеркнул С.Власенко.

Он также отметил, что решение Высшего спецсуда никоим образом не повлияет на рассмотрение жалобы Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека.

По его мнению, перенос рассмотрения кассации в Высшем спецсуде будет означать, что Ю.Тимошенко исчерпала все средства защиты своих интересов в Украине.

***

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализницы" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем оно переносилось на 26 июня, 12 июля и 16 августа. Ю.Тимошенко неоднократно обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.

Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.

16 августа Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел начал рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-премьеру.

Завтра, 21 августа, ВССУ в 10.00 продолжит рассмотрение жалобы.