В НУ-НС надеются, что они и БЮТ во второй раз не наступят на грабли

Блок “Наша Украина - Народная самооборона” заинтересован в укреплении коалиции, которую планируется создать на базе НУ-НС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины – Народной самообороны”, об этом заявил заместитель руководителя избирательного штаба блока Николай ОНИЩУК, комментируя возможность присоединения к коалиции Блока Литвина.

«Могу только сказать, что мы заинтересованы в укреплении коалиции», - сказал он. При этом Н.ОНИЩУК отметил, что вести переговоры о создании коалиции от НУ-НС уполномочен председатель Политсовета блока Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Отвечая на вопрос, насколько долговечной будет коалиция между БЮТ и НУ-НС, Н.ОНИЩУК выразил надежду, что этим политическим силам удастся избежать повторения предыдущих ошибок.

“На грабли во второй раз наступают только люди, неспособные делать выводы. Я думаю, что политический опыт и практика помогут нам избежать подобных ошибок”, - сказал он.