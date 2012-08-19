Политолог: админресурс только радикализирует настроения людей

Увеличение применения административного ресурса на нынешних выборах только уменьшит веру украинцев в возможность своим голосом реально повлиять на ситуацию в Украине. А это, в свою очередь, будет способствовать радикализации настроений людей. Такое мнение в комментарии изданию Тиждень.ua высказал руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

«Чем больше применяется админресурс плюс подкуп, тем меньше люди верят, что их голос играет какую-то роль в политике», - считает эксперт.

«Отсутствие надежды говорит о том, что люди не будут искать публичные площадки для взаимодействия с властью, а будут искать уличные площадки, где они непосредственно предъявляют свои претензии власти», - отметил он.

«Это все плохо, поскольку парламент не будет вызывать у украинцев никаких ожиданий. Поэтому они будут искать другие - уличные - способы давления на власть. А поводов для давления на власть будет очень много », - уверен Небоженко.