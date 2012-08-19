Евродепутат: Выборы без Тимошенко и Луценко - это позор для Украины

Депутат Европейского парламента Чарльз Теннок (группа европейских консерваторов и реформистов) считает, что проведение выборов в Верховную Раду Украины без лидеров оппозиции - Юлии Тимошенко и Юрия Луценко - это позор для украинской власти, сообщает Gazeta.ua.

"Лично для меня, парламентские выборы в Украине, лишенные оппозиционных лидеров, - позор, а их результат не будет представлять реальный вердикт народного мнения, и эта ситуация подорвет легитимность избранных парламентариев", - сказал Чальз Теннок, комментируя отказ Центризбиркома зарегистрировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты.

Евродепутат также добавил, что будет инициировать отдельный доклад Европарламента по недемократичности проведения парламентских выборов в Украине. "По соглашению, Европейский парламент, когда наблюдает за выборами в странах ОБСЕ работает в формате" тройки "с ОБСЕ и Советом Европы при подготовке совместного финального доклада. Одновременно это - добровольное согласие, и я, при необходимости, призову Европарламент подготовить отдельный доклад, который осветит недемократический климат, в котором проводятся эти выборы ", - подчеркнул он.