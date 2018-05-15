Замена игроков: особенности ротаций в предвыборных списках-2012

Списки объединенной оппозиции: без Белоруса и Стецькива, зато с Лесей Оробец и Татьяной Донец

Проходными по списку ОО можно считать 75-85 человек партсписка. Первые номера кандидатов вполне ожидаемы: Тимошенко и Яценюк, который возглавил список – Тимошенко уже сняли с регистрации. Николай Томенко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Анатолий Гриценко, Мустафа Джемилев, Александр Турчинов, Андрей Кожемякин, Иван Кириленко — список в своей верхней части не содержит особых сюрпризов. Все необычное и странное спрятано с глаз долой за пределами топ-20.

Для начала – при рассмотрении партийного списка объединенной оппозиции бросается в глаза отсутствие представителей крупного капитала. Оппозиция в последнее время любит гордо заявить, что у них список без миллиардеров. При этом, впрочем, не уточняя, что как раз сами миллиардеры не сильно любят покупать места в списке оппозиции.

В любом случае, в отличие от миллиардеров, миллионеры из списка Батькивщины не пострадали. Крымчане Андрей Сенченко и Людмила Денисова в демократические времена часто становились объектом журналистских расследований в скандалах с крымскими активами различных предприятий (Балаклавский и Феодосийский судоремонтные заводы). Но, за последние два года они испытали такое колоссальное давление на бизнес, а новые хозяева страны так преуспели в умножении своего благосостояния, что скандальная слава миллионеров-оппозиционеров вполне органично уступила место репутации «жертвам режима».

Если дальше говорить о донорах партии, то, кроме Николая Мартыненко, мы увидим и Руслана Богдана, первого заместителя предприятия «Энерготорг», замешанного в педофильном скандале, когда Елена Полюхович обвинила Богдана, Виктора Уколова и Сергея Терехина в изнасиловании ее малолетних детей. (Эту историю подтверждал в свое время и президент Ющенко, но после выборов дело замяли). Богдан знаменит еще и тем, что принял участие в голосовании февраля 2011 года за то, чтобы добавить парламенту еще год полномочий. Тогда его исключили из фракции, но, через год приняли в лоно оппозиции обратно. В отличие от Богдана, другие фигуранты «педофльиного» скандала остались за бортом: Сергея Терехина (экс-министра экономики и «теневого» министра экономики в оппозиционном Кабмине) партийное руководство попросило идти на округ, а Виктор Уколов оказался в списке на заведомо непроходной позиции 110.

Нет в списке и Екатерины Лукьяновой (одной из самых красноречивых «тушек» Народной Самообороны), которая предпочла после победы Януковича видеть своим парламентским покровителем Давида Жванию (в прошлом – одного из главных спонсоров «Нашей Украины», поставщика российского ядерного топлива на украинские АЭС) и активно участвовала в жизни коалиции. К слову, самого Жвании, оставшегося невостребованным у Регионов и вернувшегося «по шпалам» в оппозицию, тоже в списке нет.

Многие аналитики не склонны разделять вздохи и сплетни касательно отсутствия в списке «людей Тимошенко» - типа Марины Сороки (бывшая тележурналистка, с 2008 года – пресс-секретарь Тимошенко, ничем особо не запомнившаяся в этой роли), Ольги Трегубовой (ближайшая помощница Тимошенко, составлявшая ее рабочий график более десяти лет) или тети Тимошенко Антонины Ульяхиной. При наличии их в списках журналисты живо и скептично бы обсуждали, чем они смогут быть полезны партии.

Из тех, кто считался человеком Тимошенко, был достаточно известен и оказался вне списка — помощник и спичрайтер Юлии Владимировны Виталий Чепинога. Почему его не взяли? Говорят, что в последний год он не особо старался работать в партийном поле, предпочитая путешествия. Впрочем, Чепинога не стал горевать по поводу того, что остался за бортом ОО, и нашел себе место в проходной части списка партии Виталия Кличко УДАР.

Охранник Виталий Чудновский (его имя стало знаменитым после того, как журналисты уже в период преследования Тимошенко сфотографировали его трогательную смс-переписку с сестрой главы Администрации Президента Юлией Левочкиной), по мнению аппаратчиков БЮТа, не попал в список не потому, что близко подружился с Левочкиной, а от того, что в этот список решили не брать охранников. Тут можно поверить партрукам ОО – родственно-дружественные связи с представителями «режима», как оказалось, не влияют на формирование партийной команды. Ведь взяли же в список Татьяну Донец, не смотря на ее нежные отношения с видным регионалом Василием Горбалем.

Из активных и популярных членов «Батькивщины», чье отсутствие в верху списка режет глаз, - Лев Бирюк (народный депутат БЮТа, член Народного Руха, много и живо выступавший в защиту Тимошенко) и Олег Белорус, занявший непроходную позицию. Сейчас время «бить в парламенте физиономии», а он, говорят «проходные» бютовцы, «очень устал» – возраст сказывается. Но, например, заместитель Турчинова Ярослав Федорчук, судя по всему, нашел способ поддерживать себя в крепкой боевой форме – хоть и перешагнул 75-летний барьер, а в проходной части значится.

Еще есть ряд кандидатов, чье отсутствие заметили не только журналисты и политологи, но и лично отметил Юрий Луценко. Это Тарас Стецькив (член Народной Самобороны, один из самых заметных членов Народного Руха на этапе его создания, депутат трех созывов) и Олесь Доний (один из организаторов молодежного протестного национал-демократического движения в Украине и известный политолог). Юрий Гримчак (народный депутат, которого за организацию протестов во время ратификаиции Харьковских соглашений власть пытается привлечь к уголовной ответственности) тоже считает свое прохождение под вопросом: 91-ый (после снятия с регистрации Тимошенко и Луценко, 89-й) номер — гарантий избрания в нардепы не дает.

Участники списка ОО по квоте Яценюка для людей, которые помнят речи «яценюковцев», способны местами вызвать когнитивный диссонанс. Креатура Арсения Леся Оробец успела, будучи «балоговкой», в свое время наговорить столько нелестного в адрес Тимошенко, а затем, когда ее взяли во Фронт Змин, - в адрес Гриценко, что можно лишь удивляться, как самой Лесе не стыдно идти с ними в одном списке.

К слову, в список по линии Фронта Змин затасовалась и подружка Оробец – пока невыразительный политик Лилия Гриневич. Она была директором Украинского центра независимого оценивания, и «образовательные» законопроекты Леси готовились и при ее непосредственном участии.

В очередной раз наблюдается активный поход в политику журналистов. В списке ОО – директор канала TVi Николай Княжицкий, бывший журналист «5 канала» Андрей Шевченко, нынешний глава Комитета по свободе слова Юрий Стець. Кроме списка, по мажоритарным округам в парламент попытаются пробраться автор сенсационного фильма «Тюрьма номер 1» Константин Усов и известная своими журналистскими расследованиями Татьяна Черновол.

Регионалы: парад олигархов и их водителей

В списке регионалов мы также выделили первых 80 кандидатов, поскольку, если следовать социсследованиям и верить прогнозам экспертов , проходная часть Регионов также заканчивается в районе 80-го человека.

Первая часть списка включила отцов-основателей партии – премьер Николай Азаров, глава СНБО Андрей Клюев (имеющий славу человек, способного обеспечить в парламенте положителньые голосвнаия по самым сложным законам), лидер парламентской фракции ПР в Раде нынешнего созыва Олег Ефремов и первый замглавы партии Владимир Рыбак. Из новых лиц можно отметить вице-премьера Сергея Тигипко. Кроме него самого, 25-ым номером списка стоит член его команды из Одесского горсовета – Светлана Фабрикант.

В списке, вопреки прогнозам, не оказалось главы Администрации президента Сергея Левочкина. Нет там и его сестры Юлии Левочкиной – она предпочла попытать счастья на одномандатном округе в Крыму. Мажоритарщицей решила стать и другая парламентская селебретис – Ирина Бережная (появление Ирины Бережной в парламенте связывают с ее тесной дружбой с предпринимателем Борисом Фуксманом, и хотя за год до выборов она очень старалась войти в образ солидной депутатши, заявляя на телеэфирах важные темы, основную популярность ей все же принесли посещения модных светских тусовок). В основном составе политической команды ПР их заменит другая заметная женщина-политик — Ирина Акимова. Замглавы Администрации президента едва ли может уже считаться человеком Ахметова, который когда-то привел ее в политику. Долгая работа в АП принесла свои плоды в виде трудоустройства ее дочери руководителем одной из структур Дмитрия Фирташа.

В проходной части списка, к слову, есть еще одна подруга Фирташа — Инна Богословская. На предпоследней проходной позиции также значится начальник охраны олигарха Ивана Мирный.

Самого богатого человека страны Рината Ахметова в этом году в избирательных списках не оказалось. Зато на почетном 8-м месте у ПР значится его друг и партнер по бизнесу, действующий вице-премьер Борис Колесников. Вместо себя Ринат Леонидович откомандировал в Раду под 30 номером своего бывшего водителя Владимира Мальцева.

Зато остальные олигархи и богатейшие люди страны в заявке регионалов на месте: Тариел Васадзе (президент корпорации УкрАвто), Антон Пригодский (долгое время считавшийся «серым кардиналом» ПР, и называвший себя другом Януковича, по прошлогодней версии журнала «Корреспондент» занял 26-е место в списке самых влиятельных людей Украины), Василий Хмельницкий (друг семьи экс-президента Кучмы, в прошлом один из совладельцев Запорожстали, основатель Киевской Инвестиционной группы) и Андрей Веревский (мультимиллионер, почетный президент и совладелец холдинга Кернел Групп, крупнейшего производителя подсолнечного масла и сахара) таки решили, в отличие от Рината Леонидовича, посвятить себя политике на следующие пять лет.

Хмельницкий, Васадзе и Веревский ранее становились членами парламента по спискам БЮТ. Тариел Васадзе и Василий Хмельницкий – политические «тушки» с самым богатым опытом хождения в разные фракции. Среди других чрезмерно «гибких» деятелей у «регионов» - Евгений Сигал и Николай Баграев. Они также ранее боролись в парламенте с ПР в составе БЮТа.

Отдельной строкой стоит упомянуть и о детях различных «больших украинцев». Виктор Янукович-младший разместился в списке ПР на 22-ом месте. Сыновья генпрокурора и премьера – Артем Пшонка и Алексей Азаров соотвественно – идут по мажоритарным округам.

Музыкальна составляющая бюллетеня Партии Регионов представлена Таисией Повалий и Яном Табачником. Оба – старинные друзья партии и президента.

Любопытно, что в этом сезоне мимо списков пролетел экс-генпрокурор Святослав Пискун, хотя по-прежнему остался в обойме другой бывший начальник ГПУ – Геннадий Васильев. Выбирая между этими двумя, составители списка, возможно, ориентировались на собственный вкус, а, возможно, на финансовый потенциал обоих экс-прокуроров. Геннадий Васильев – человек весьма состоятельный, даже попадал в списки богатейших людей Украины. (Генпрокуроры в новейшей истории Украины – это особая тема).

Интересно, что вне проходной части находится ярый антинатовец Владислав Забарский (крымский военый прокурор, который волею судьбы в 2001-м попал на работу в Генпрокуратуру, а оттуда перекочевал в партсписок ПР. Он был известен своей антинатовской риторикой, участием в антинатовсикх акциях в Крыму. Ему доставались такие неприятные работы, как выступление в КС при отмене закона 2222 и введении старой-новой Конституции 1996 года). Не пробрался в топ-80 еще один антизападник – Юрий Болдырев (пророссийский политик, которому принадлежат высказывания о том, что от Галычины надо избавиться, как от нароста на теле Украины). Правда, если учесть, что список, скорее всего, будет продвигаться – часть людей из него уйдут в правительство – то эти двое таки попадают в парламент.

Объяснимо, что в проходной части списка разместились спикеры партии власти Владимир Олийнык (одна из ключевых «говорящих голов» парламентской фракции ПР), Анна Герман (руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента) и Елена Бондаренко (в прошлом — журналист, пресс-секретарь Бориса Колесникова). Но, почему-то среди них не нашлось места весельчаку и балагуру Ярославу Сухому. Этот народный депутат был связан с руководителем Запорожского предприятия Мотор-Сич Вячеславом Богуслаевым, которого тоже не оказалось в списках: он пойдет по мажоритарке.

Отдельной строкой стоит упомянуть и трех литвиновцев, которые в Партии Регионов занимают проходные позиции: это Игорь Шаров, Олег Зарубинский и Екатерина Ващук. Трудно сказать, что послужило ценой такого прохождения в список членов Народной партии, но, можно предположить, что их позиции – это части больших договоренностей Литвина о своей судьбе и судьбе своих друзей с президентом руководством ПР. Чем торговал Литвин, можно только предполагать.

В этом списке нет уже бывшего профсоюзного деятеля Василия Хары. Трудно было поверить, что человек, лидер «желтого профсоюза», на съезды которого ходили собственной персоной и Николай Азаров, и Сергей Тигипко, станет жертвой собственных однопартийцев. Впрочем, руководители других профсоюзов считают, что в данном случае Василий Хара стал жертвой собственной недальновидности: он просто не сделал своих партбоссов участниками распаевания остатков профсоюзного пирога, за что и поплатился.

Зато тут есть другой экс-профсоюзный деятель – Александр Стоян (возглавлявший Федерацию профсоюзов с 1992 по 2004 год – в период, который независимые профосоюзы считали «золотой порой» для непрозрачной приватизации профсоюзных активов). Он знаменит тем, что в свое время обрел навык одномоментно голосовать сразу за восемь отсутствующих в сессионном зале товарищей. И очень этим своим талантом гордится.

Кроме очевидного вывода, что список партии Регионов – это однозначная консервация элит, напрашивается еще один вывод, метафизический: предателей, «тушек» (кроме сверхкрупного капитала, у представителей которого никогда нет политических интересов, есть только финансово-лоббистские), там нет. Как бы не уверял Вадим Колесниченко, что «его отпустили на округ», ни для кого не секрет, что он просился в проходную часть списка. Не нашлось там места и Давиду Жвании. Вообще, тех политиков, кто перешел из оппозиции в коалицию, местом в списках не удостоили.

«Украина Вперед»: непроходные с Налогового майдана и из «Народного списка»

Главной сенсацией команды УВ, безусловно, является именитый футболист Андрей Шевченко. Однако, в свое время лидер партии Наталья Королевская очень активно педалировала тему, что у нее, дескать, в список попадут представители Налогового Майдана и Народного списка – последний даже стал большим телевизионным шоу. Участники Налогового Майдана у Натальи действительно есть, правда, несколько ниже форварда сборной Украины – на 39 и 103 позициях значатся Андрей Панаэтов и Юрий Яременко соответственно. Юрий Яременко, к слову, автору этих строк доказывал, что его 103-й номер может оказаться проходным.

А вот если говорить о Народном списке, то журналистам не удалось найти ни одного счастливчика с улицы, который попал бы в условно-проходную часть бюллетеня от УВ путем онлайн-голосования. Победитель проекта «Народный список» Сергей Блажевич… «решил» идти на мажоритарку.

Роман Васько, ректор Киевского Национального Лингвистического Университета, Сергей Никулин, главный инженер Измаильского морского порта, Илья Емец кардиохирург, экс-глава Минздрава – эти люди идут в партийном списке сразу после Андрея Шевченко и еще одного новичка в политике, Остапа Ступки.

КПУ: почти без сюрпризов, зато с комсомолом

Сегодняшняя парламентская фракция коммунистов Украины насчитывает двадцать пять штыков. По разным прогнозам, Компартия может прибавить в парламенте нового созыва от пяти до десяти нардепов. Однако, компартийные счастливчики, обещающие ввести «справедливый налог», никаких сюрпризов для публики не приготовили.

Обращает на себя внимание при изучении списка КПУ лишь отсутствие в оном Евгения Царькова, депутата нынешнего созыва. Царьков был соавтором законопроекта об использовании красного флага на праздновании Дня Победы, который стал формальным поводом для приезда во Львов представителей пророссийских организаций из Одессы в 2010 году для организации там беспорядков. Также Евгений был организатором акций в поддержку русского языка, и всегда крайне резко отзывался о евроатлантической интеграции. На сей раз Царьков попытает мажоритарного счастья на 139 округе на Одесчине, где, в принципе, имеет неплохие шансы избраться.

Из новых лиц в проходной части списка – заведующая кафедрой Днепропетровской медицинской академии Ирина Спирина, первый секретарь ЦК Комсомола Украины Александр Присяжнюк и журналист – Владимир Бедевка, редактор газеты «Коммунист Донбасса», прославившийся атнтинатовскими акциями и призывами воссоединиться с бывшими республиками СССР.

Список УДАРа: хорошая витрина, странный «товар»

Партийный список Виталия Кличко «УДАР» идет в парламент впервые. Но, увы, этот дебют в виде утвержденного на съезде партсписка пока вызвал немало вопросов у журналистов.

В списке чемпиона мира по боксу, определяющего себя в нынешней системе политических координат как оппозиционера, оказались люди, чей образ едва ли тянет на реализаторов честной политики. Например, там засел Сергей Куницын, один из соучредителей партии Ветеранов Афганистана, которую тесно связывают с властью, и который, по данным СМИ, тесно сотрудничает с Дмитрием Фирташем и дружит с Хорошковским.

Совсем небезупречный выбор сделали Виталий и его партия и для кандидатур на мажоритарных округах. Там есть политические мигранты разного калибра, поддерживавшие в разные времена то нынешнего министра по ЧС Балогу (в прошлом губернатор Закарапатья и глава Секретариата Ющенко), то одиозного экс-мера столицы Леонида Черновецкого.

Новая игра со старыми участниками

Вот такие артефакты заложили нам в нынешнюю парламентскую гонку политические вожди. Богатые и бедные, молодые и не очень кандидаты, среди которых – лишь единицы – по-настоящему новые лица. Но, захотят ли эти «новички» стать чем-то действительно новым для отечественной политики, отличными от большинства своих товарищей старого периода? Не поглотят и не растворят ли их Печерские холмы? Мы поймем это уже очень скоро.

Лана Самохвалова