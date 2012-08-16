Высший спецсуд продолжит рассмотрение кассации на приговор Тимошенко 21 августа

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел 21 августа в 10.00 продолжит рассмотрение кассационной жалобы на приговор экс-премьер-министру Юлии Тимошенко по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял председательствующий на судебном процессе судья Станислав Мищенко.

«Учитывая, что уже 18 часов – конец рабочего дня, и учитывая, что кассационными днями судебной коллегии по уголовным делам являются вторник и четверг, объявляется перерыв до 21 августа до 10.00», - сказал он.

Перед этим суд заслушал объяснение гражданского истца – представителя НАК «Нафтогаз Украины», выступление которого сводилось к тому, чтобы суд кассационной инстанции оставил без удовлетворения требования стороны защиты о непризнании правомерности на возмещение более 1,5 млрд грн убытков, причиненных действиями Ю.Тимошенко акционерной компании при заключении газовых соглашений с РФ.

В свою очередь представитель государственного обвинения Сергей Пересунько в своем выступлении попросил суд отказать в удовлетворении кассационных жалоб адвокатов Сергея Власенко, Николая Титаренко и Николая Сирого относительно решения Печерского районного суда и Апелляционного суда Киева о привлечении их к ответственности за нарушение дисциплинарной этики адвоката в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, потом оно переносилось на 26 июня, 12 июля и 16 августа. Ю.Тимошенко неоднократно обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.

Защита Ю.Тимошенко требует отменить приговор по газовому делу и освободить экс-премьера.