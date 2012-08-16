Адвокат Тимошенко не исключает, что газовое дело будут расследовать заново

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, давая объяснения в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел в поддержку кассационной жалобы адвокатов на приговор Ю.Тимошенко по этому делу.

«Осознавая состояние правосудия в нашем государстве, не исключаю частичное удовлетворение кассационной жалобы – направление дела на новое расследование или на новое судебное разбирательство», - сказал Ю.Сухов.

Обращаясь к суду, адвокат добавил, что если будет принято одно из таких решений, он хотел бы, чтобы суд не избирал для Ю.Тимошенко меры пресечения, учитывая состояние ее здоровья.