Адвокат Тимошенко не исключает, что газовое дело будут расследовать заново
14:05, 16 августа 2012Политика
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Адвокат Юрий Сухов не исключает направления газового дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на новое судебное рассмотрение или расследование, но просит в таком случае не избирать ей меру пресечения.
Сухов просит в таком случае не задерживать Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, давая объяснения в Высшем специализированном суде по рассмотрению гражданских и уголовных дел в поддержку кассационной жалобы адвокатов на приговор Ю.Тимошенко по этому делу.
«Осознавая состояние правосудия в нашем государстве, не исключаю частичное удовлетворение кассационной жалобы – направление дела на новое расследование или на новое судебное разбирательство», - сказал Ю.Сухов.
Обращаясь к суду, адвокат добавил, что если будет принято одно из таких решений, он хотел бы, чтобы суд не избирал для Ю.Тимошенко меры пресечения, учитывая состояние ее здоровья.
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